Puebla vs Pumas EN VIVO para ESTADOS UNIDOS: fecha y hora del duelo alto RIESGO

La Jornada 6 del Clausura 2026 levanta el telón con un duelo que combina números sólidos y tensión interna: Puebla vs Pumas. El conjunto universitario abre la fecha como invicto en la Liga MX, pero con un entorno que exige más que estadísticas. Para la afición latina en Estados Unidos, el partido representa una prueba real sobre el rumbo del proyecto auriazul.

Pumas suma nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates, rendimiento que lo mantiene en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el empate reciente ante Atlas y la eliminación en la Concacaf Champions Cup ante el San Diego FC encendieron cuestionamientos alrededor del proceso de Efraín Juárez. El equipo no ha perdido, pero tampoco ha convencido del todo.

Puebla, en cambio, transita por la zona media-baja con cinco unidades. La Franja viene de igualar sin goles ante Xolos en la jornada 5 y busca hacerse fuerte en el Estadio Cuauhtémoc. En casa, el equipo poblano suele mostrar orden táctico y agresividad en duelos individuales, un contexto que puede incomodar a cualquier visitante.

El trabajo no se detiene, el torneo va empezando y queremos seguir en la parte alta de la tabla. ⚽️💪🏻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/9ILaBIZWl5 — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

¿Puede Pumas mantener el invicto en la Jornada 6 del Clausura 2026?

El invicto de Pumas es un argumento estadístico, pero el análisis futbolístico revela áreas de mejora. La zaga ha mostrado desconcentraciones puntuales y el mediocampo ha sufrido en transiciones rápidas. Futbolistas como Nathan Silva, César Garza y Jordan Carrillo están llamados a asumir liderazgo en momentos clave.

Además, la presencia de Keylor Navas aporta experiencia internacional, pero la presión externa no se detiene. En la Liga MX, la narrativa cambia rápido: pasar de invicto a cuestionado puede ocurrir en 90 minutos.

Para Efraín Juárez, este Puebla vs Pumas no solo otorga tres puntos; representa estabilidad en el proyecto.

Todos los poblanos desde San Diego 🇺🇸 hasta Tehuacán, estamos listos para apoyar a La Franja 🔵😎



Viernes botanero, de ponerse la de gala y alentar durante los 90’ hasta quedarnos sin voz, banda 🗣️🔥#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/6aQ7c9PdNw — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) February 12, 2026

Puebla vs Pumas: claves tácticas y jugadores a seguir en Liga MX

La Franja apostará por intensidad y amplitud. Josef Martínez y Emiliano Gómez pueden aprovechar cualquier desajuste defensivo. Si Puebla logra imponer ritmo físico desde el inicio, el partido puede inclinarse hacia un escenario incómodo para los capitalinos.

Pumas, por su parte, intentará controlar posesión y ritmo. Juninho y Carrillo deberán conectar líneas para evitar que el juego se rompa. Será un choque estratégico, con detalles mínimos marcando diferencia.

Fecha, hora y lugar del Puebla vs Pumas en Estados Unidos

El partido se disputará este viernes 13 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Horarios en Estados Unidos:

7:00 PM Centro (CT)

8:00 PM Este (ET)

5:00 PM Pacífico (PT)