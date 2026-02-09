Pumas vs San Diego FC: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partido en que Pumas se juega TODO

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en terreno de alta tensión y Pumas se juega la temporada en una noche que promete emociones fuertes . Este martes, el conjunto universitario recibe a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario con una misión clara: remontar una desventaja de tres goles y mantener vivo el sueño internacional ante su gente.

El golpe recibido en la ida en el que Pumas se llevó la derrota por 4-1 en San Diego , obliga a los felinos a salir con intensidad máxima desde el primer minuto. No hay margen para la especulación. La ecuación es simple, pero exigente: Pumas necesita una actuación casi perfecta frente a un rival que llega cómodo, con ventaja y sin presión inmediata de calendario.

¿Puede Pumas lograr la remontada ante San Diego FC en Concachampions?

La historia pesa y Ciudad Universitaria suele convertirse en un escenario hostil para los visitantes. Pumas confía en ese factor emocional para empujar una remontada que, aunque complicada, no luce imposible. El equipo dirigido por Efraín Juárez viene de empatar 2-2 ante Atlas en la Liga MX , un resultado que dejó sensaciones mixtas, pero también rodaje competitivo.

Del otro lado, San Diego FC llega con la ventaja del marcador global y un contexto distinto. El club de la MLS aún se encuentra en pretemporada, lo que puede jugar a favor o en contra. La falta de ritmo competitivo contrasta con el desgaste, pero también con la urgencia, que tendrá Pumas desde el arranque.

Claves del partido y lo que necesita Pumas para avanzar

El reglamento es claro y no admite interpretaciones. Un triunfo 3-0 clasifica directamente a los universitarios por criterio de gol de visitante. Si San Diego anota, Pumas estará obligado a marcar cuatro goles para forzar tiempos extra. Cada error defensivo puede ser letal.

La apuesta felina pasa por imponer ritmo alto, presión constante y aprovechar cada balón parado. La experiencia de su plantel y el respaldo de la afición serán determinantes en un duelo que se jugará más con la cabeza y el corazón que con la calculadora.

Al final, más allá del resultado, este partido representa una prueba de carácter para Pumas y una oportunidad de oro para San Diego FC de confirmar su crecimiento internacional.

Results that decide the next round ⚽️



Pumas or San Diego, who goes through? 👀@KavakMexico pic.twitter.com/s5xjGdxeqh — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 7, 2026

Fecha, hora y sede del partido para verlo desde Estados Unidos:

Pumas vs San Diego FC se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el Martes 10 de febrero de 2026.

Horario en Estados Unidos:

• Este: 8:00 PM

• Centro: 7:00 PM

• Pacífico: 5:00 PM