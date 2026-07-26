Qué es “Copero”, el juego viral de Internet donde puedes crear tu propia carrera como jugador profesional

Un nuevo juego relacionado con el futbol comenzó a ocupar espacio en las redes sociales. Se trata de “Copero: Convertite en leyenda”, una plataforma que permite crear un jugador, tomar decisiones y completar una carrera profesional en pocos minutos.

Los resultados de cada usuario se volvieron habituales en X, donde los aficionados comparten sus títulos, estadísticas, equipos y premios individuales. La dinámica incluye clubes de la Liga BBVA MX, transferencias al futbol europeo y diferentes situaciones que pueden cambiar el futuro del personaje.

Qué es “Copero”, el juego viral de Internet

Copero es un simulador gratuito de carrera futbolística que funciona desde el navegador. No necesita descargarse, tampoco requiere la creación de una cuenta y puede utilizarse desde una computadora o teléfono celular.

Su funcionamiento es diferente al de videojuegos como EA Sports FC. El usuario no controla directamente al futbolista durante los partidos. La plataforma genera los resultados y presenta una serie de decisiones que pueden mejorar o perjudicar su trayectoria.

La propuesta se asemeja a una historia interactiva. Cada elección tiene consecuencias sobre el rendimiento, la valoración, los equipos interesados y las oportunidades que recibirá el jugador durante su carrera.

Cómo crear tu propia carrera como futbolista profesional

El primer paso es ingresar al apartado “Convertite en leyenda” dentro de la página de Copero. Posteriormente, el usuario debe completar la información de su personaje:



Apellido.

Número de camiseta.

Pierna hábil.

Nacionalidad.

Posición en el campo.

La nacionalidad elegida determina los equipos en los que puede comenzar la aventura. En el caso de México, el jugador puede dar sus primeros pasos en la Liga BBVA MX y, dependiendo de su desempeño, recibir propuestas de otros países.

La plataforma permite elegir distintas posiciones, desde portero hasta delantero. Las estadísticas obtenidas durante la simulación también cambian según la función seleccionada dentro del campo.

TE PUEDE INTERESAR:



Las decisiones que pueden cambiar tu trayectoria en Copero

La carrera avanza en bloques de dos temporadas. Al finalizar cada periodo, el usuario recibe ofertas o debe resolver diferentes situaciones relacionadas con su presente deportivo.

Entre las opciones aparecen renovar el contrato, cambiar de equipo, aceptar un préstamo, pelear por la titularidad o buscar una oportunidad en el extranjero. También pueden presentarse lesiones, problemas con la afición o la aparición de un juvenil que amenaza con quedarse con el puesto.

El simulador plantea decisiones relacionadas con la alimentación, el entrenamiento, los estudios y la preparación personal. Incluso pueden aparecer propuestas para consumir sustancias que aumenten el rendimiento, aunque aceptarlas podría tener consecuencias negativas.

El mejor momento del futbolista suele producirse entre los 26 y los 32 años. Después comienza la etapa final de la carrera, en la que el jugador debe decidir si continúa compitiendo o pone fin a su trayectoria.

Qué estadísticas muestra Copero al terminar la carrera

Una partida puede representar cerca de 20 años como futbolista profesional y completarse en menos de dos minutos. Sin embargo, su duración depende del tiempo que cada persona necesite para tomar sus decisiones.

Al llegar al retiro, el juego presenta un resumen con los partidos disputados, goles, asistencias, clubes representados y estadísticas con la selección nacional. También muestra los campeonatos obtenidos, premios individuales, valor máximo de mercado y mejor valoración general.

Copero permite ganar reconocimientos como el Balón de Oro o la Bota de Oro. La media más alta que puede alcanzar un futbolista es de 99, aunque las lesiones y las decisiones equivocadas pueden impedir que el personaje llegue a ese nivel.

Dónde jugar Copero gratis desde México

Para comenzar una carrera solamente hay que ingresar al simulador oficial de Copero y seleccionar la opción “Comenzar carrera”.

Cada intento puede generar un resultado diferente. Un jugador puede convertirse en ídolo de un club mexicano, emigrar rápidamente a Europa, ganar títulos con su selección o retirarse después de una trayectoria marcada por las lesiones. Esa variedad y la posibilidad de compartir el resumen final explican por qué Copero se convirtió en uno de los juegos de futbol más comentados en Internet.