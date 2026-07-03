¿Qué incluye el Ultimate Edition del GTA VI? Precio, lanzamiento y más

Restan solo unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, mismo que es considerado el videojuego más importante del año y uno de los más representativos de todos los tiempos. Sin embargo, la preventa comenzó hace unos días, más precisamente el pasado 25 de junio.

Reporte de la Seleccion Azteca

Esta situación ha sido el pretexto idóneo para que se revelen más detalles respecto a lo que sucederá con este videojuego y su lanzamiento a finales de este año. Por tal motivo, aquí conocerás su fecha de lanzamiento, el precio y lo que incluye la Ultimate Edition del GTA VI.

¿Cuánto cuesta y cuándo saldrá el GTA VI?

Lo primero a tener en cuenta es que el GTA VI saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre no solo en México, sino en el resto del mundo. El mismo se podrá disfrutar para consolas como la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S, por lo que hasta ahora se sabe poco respecto a la Nintendo Switch 2.

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Grand Theft Auto VI is reportedly off to a record-breaking start with pre-orders.



According to a new report, analysts estimate GTA 6 generated around $1 billion in pre-order revenue within its first hour, with pre-orders reaching an estimated 39 million copies in the first 24… pic.twitter.com/wz3aOnPW1J — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 28, 2026

Y, en medio de los rumores que indicaban que el GTA VI podría costar más de 100 dólares debido al elevado costo de producción que tuvo (el cual pudo haber superado los 2,000 millones de dólares), finalmente se reveló que su precio rondará los 80 dólares en los Estados Unidos en la versión estándar, así como 100 en la edición Ultimate.

¿Qué incluye la Ultimate Edition del GTA VI?

El Ultimate Edition del GTA VI ha generado mucho revuelo no solo por el hecho de valer 100 dólares, sino también por contar con un contenido extra que ayudará a la historia de Lucia y Jason, personajes principales que se han vuelto trascendentes en la historia de los videojuegos.

Entre este contenido destacan autos espectaculares, así como negocios, ropa y tatuajes nunca antes vistos. Del mismo modo, se esperan armas exclusivas y espacios nuevos en esta edición, mismos que se enfocarán a través de la historia que estos personajes vivan.