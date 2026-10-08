Esto es lo que debe hacer Obed Vargas para seguir siendo considerado por la Selección, según Rafa Márquez

Obed Vargas fue titular en el segundo encuentro que la Selección Mexicana tuvo en esta fecha FIFA y, además, ha tenido participación en los otros tres juegos con el combinado tricolor, lo cual habla de la importancia que podría tener en este proceso con Rafael Márquez al mando.

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De acuerdo con el técnico de la Selección Mexicana, el rendimiento de Obed Vargas fue mejorando conforme el partido ante Perú transcurría. Aún así, Rafael no tuvo reparo en lanzar una frase que sin duda ha puesto en jaque al jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué dijo?

¿Qué piensa Rafael Márquez sobre la labor de Obed Vargas en la Selección Mexicana?

Fue durante la conferencia de prensa previo al penúltimo juego de la Selección Mexicana que Rafael Márquez alabó la labor de Obed Vargas en el campo; sin embargo, también dejó claro que para ser considerado constantemente en el cuadro nacional debe sumar minutos a nivel clubes.

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“Obes Vargas hoy vino de menos a más, pero es complicada su situación. Ojalá tenga más minutos, es ideal ir a otro equipo”, explicó Rafael Márquez en torno al difícil inicio de temporada que el mexicano ha tenido en el Atlético de Madrid, misma en donde prácticamente no ha tenido minutos.

Cabe mencionar que, durante su primera temporada en España, Obed Vargas estuvo presente en 12 encuentros titulares disputando 739 minutos, mismos de los cuales la mayoría fueron como titular; sin embargo, esta participación se ha desvanecido por completo en la campaña actual.

¿Contra qué jugadores compite Obed Vargas en la Selección Mexicana?

El mediocampo de la Selección Mexicana es uno de los más disputados de la actualidad, pues además de elementos consagrados como Erik Lira, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora y Luis Chávez, también aparecen otros como Denzell García, Orbelín Pineda y Jeremy Márquez.