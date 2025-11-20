Estos son todos los máximos goleadores de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026; no creerás los nombres del listado

Aunque todavía falta la resolución de los últimos cupos al Mundial de 2026, las eliminatorias como tal, ya terminaron y estos fueron los hombres claves de gol en las distintas confederaciones. Algunos de esos tantos no sirvieron de mucho pero otros quedarán en la historia por ser esenciales para vivir el sueño de México, Estados Unidos y Canadá del próximo verano.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Te puede interesar - ¿Cuándo y dónde jugará México sus partidos del Mundial?

Te puede interesar - ¿Qué selecciones ya ganaron su boleto al Mundial 2026?

¿Quiénes fueron los goleadores en cada confederación rumbo al Mundial 2026?

El Mundial organizado por Norteamérica pasará a la historia por ser el primero con cupo para 48 selecciones, por ello se concretaron historias magníficas. Lamentablemente algunos de estos goles no alcanzaron para formar parte de la épica. Pero estos fueron los hombres que marcaron más goles por confederación de la FIFA.

Asia - Ali Almoez - 12 goles con Qatar - Sus tantos fueron claves para meter a su país a su segunda Copa del Mundo en la historia.

12 goles con Qatar - Sus tantos fueron claves para meter a su país a su segunda Copa del Mundo en la historia. Oceanía - Chris Wood - 9 goles con Nueva Zelanda - Como se esperaba, los neozelandeses se clasificaron directo, mientras que mandaron a Nueva Caledonia al repechaje intercontinental.

9 goles con Nueva Zelanda - Como se esperaba, los neozelandeses se clasificaron directo, mientras que mandaron a Nueva Caledonia al repechaje intercontinental. África - Mohamed El Amine Amoura - 10 goles - El argelino fue fundamental para que su selección se metiera a su quinta justa mundialista, ganando su grupo sobre Uganda y Mozambique.

10 goles - El argelino fue fundamental para que su selección se metiera a su quinta justa mundialista, ganando su grupo sobre Uganda y Mozambique. Concacaf - Duckens Nazon y Óscar Santis - 6 goles - Contrastes marcados, pues los tantos del haitiano hicieron historia para regresar a una Copa del Mundo medio siglo después. Mientras que los del guatemalteco no alcanzaron para meterse al torneo internacional.

6 goles - Contrastes marcados, pues los tantos del haitiano hicieron historia para regresar a una Copa del Mundo medio siglo después. Mientras que los del guatemalteco no alcanzaron para meterse al torneo internacional. Conmebol - Lionel Messi - 8 goles - Otro logro para su inalcanzable registro de leyenda del deporte.

8 goles - Otro logro para su inalcanzable registro de leyenda del deporte. Europa - Erling Haaland - 16 goles - Casi la mitad de los tantos de Noruega llegaron vía el Androide, esto para regresar a su selección a un Mundial desde su última participación en Estados Unidos 1994.

¿Cuántos boletos siguen disponibles para el Mundial 2026?

Después de la finalización de los clasificatorios por confederación, se abre el espacio para los repechajes. En este caso, hay dos que completarán los participantes de la próxima Copa del Mundo. La reclasificación internacional permitirá dos boletos más, los cuales pelearán las selecciones de Bolivia, Iraq, Nueva Caledonia, Surinam, Congo y Jamaica.

Y el segundo torneo de repesca lo tiene UEFA, quien entregará cuatro boletos extras donde compiten las siguientes 16 selecciones: