Resultados hoy 28 de Diciembre | Premier League 2022-2023

Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la actividad regresó en la Premier League y otras competencias a nivel de clubes. Después del Boxing Day, el 26 de diciembre, en la primera división del futbol inglés, la jornada 17 concluyó con un juego el 28 de diciembre.

Los resultados del 28 de Diciembre en la Premier League

Leeds United 1-3 Manchester City

El conjunto dirigido por Pep Guardiola visitó Elland Road para su duelo de la jornada 17 contra Leeds United en la campaña 2022-2023 de la Premier League. Los vigentes campeones batallaron para abrir el marcador: fue hasta el minuto 45+1 de la primera parte que Rodri Hernández anotó el primer gol del compromiso luego de múltiples intentos de Los Sky Blues.

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Para la segunda parte, Erling Haaland colaboró con dos anotaciones anotaciones para sellar el triunfo de la visita ante el equipo de Leeds United que descontó al minuto 73 con gol de Pascal Struijk. Finalmente, el dominio del Manchester City durante los 90 minutos se vio reflejado en el marcador luego de uno primeros 45 minutos donde no tuvieron fina la puntería ante el arco de Illan Meslier.

El triunfo mantiene al equipo de Manchester en pelea del título de la Premier League: con 15 partidos suman 35 puntos luego de 11 victorias, dos empates y dos derrotas, números que los posicionan en segundo lugar; en primero está el Arsenal con 40 unidades luego de 15 compromisos disputados en la temporada 2022-2023 de la primera división del futbol inglés.

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Los próximos partidos de la Premier League

La actividad en la temporada 2022-2023 de la Premier League continuará con la jornada 18 a partir del viernes 30 de diciembre y de los duelos más destacados son la visita del Leicester City al Liverpool; el Wolverhampton de Raúl Jiménez que recibe al Manchester United; Manchester City contra Everton en el Estadio Etihad; Brighton contra Arsenal, entre otros.