State of Play la rompe con la presentación de Faye en God of War: Laufey

Cuando parecía que PlayStation había guardado sus cartas más importantes para el final, el State of Play sorprendió a millones de jugadores con la presentación oficial de God of War: Laufey, un nuevo capítulo dentro de una de las franquicias más exitosas de la industria.

El avance mostró por primera vez a Faye, también conocida como Laufey la Justa, en el papel protagónico. Aunque su figura ha sido fundamental en la historia reciente de la saga, especialmente en God of War (2018) y God of War Ragnarök, los jugadores apenas habían conocido fragmentos de su pasado. Ahora, Santa Monica Studio busca responder muchas de las preguntas que los fans han tenido durante años.

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🚨🟣 ¡Primer gameplay oficial del spin-off de God of War: Laufey!



Por primera vez, los jugadores podrán controlar a Laufey, la legendaria esposa de Kratos, en una aventura que expandirá el universo de God of War más allá de lo conocido. ⚔️🔥 pic.twitter.com/FdTC8XYPId — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

Según lo mostrado en el tráiler, la aventura se desarrollará antes de los acontecimientos que llevaron a Kratos y Atreus a emprender su viaje por los Nueve Reinos. Sin embargo, la historia también introducirá nuevos escenarios y amenazas que van mucho más allá de la mitología nórdica tradicional.

Uno de los aspectos más llamativos del juego es su propuesta narrativa. Faye será presentada como una guerrera legendaria que deberá abrirse camino a través del llamado Tiempo Universal, una dimensión donde deidades provenientes de distintas mitologías compiten por el control de una poderosa fuente de energía ancestral. Este nuevo enfoque permitirá que personajes inspirados en culturas de todo el mundo compartan escenario en una de las entregas más ambiciosas de la franquicia.

⚔️🔥 Nuevos detalles de God of War: Laufey.



La historia seguirá a Laufey, quien deberá abrirse paso por el misterioso Tiempo Universal, un reino donde dioses de distintas mitologías compiten sin piedad por el poder. 👀✨#GodOfWar #Laufey #PlayStation #Gaming #StateOfPlay pic.twitter.com/MraG8H3Kwh — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

En cuanto a la jugabilidad, el primer vistazo dejó ver un sistema de combate más ágil y dinámico que el de Kratos. Faye utilizará su característica hacha junto con habilidades mágicas enfocadas en la movilidad, la manipulación elemental y ataques de largo alcance. También se mostraron enormes criaturas, enfrentamientos contra dioses desconocidos y espectaculares secuencias cinematográficas que mantienen el sello de calidad de Santa Monica Studio.

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Las redes sociales explotaron apenas terminó el evento. Miles de jugadores destacaron la decisión de convertir a Faye en protagonista y celebraron la oportunidad de conocer una de las figuras más importantes y misteriosas de la historia de God of War.

Con una propuesta fresca, una protagonista muy esperada y un universo que promete expandirse más allá de los límites conocidos, God of War: Laufey se convirtió, sin discusión, en uno de los anuncios más impactantes del State of Play y en uno de los juegos más esperados de los próximos años.

