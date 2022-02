Revelan futuro de Cristiano Ronaldo tras pleito en Manchester United

Cristiano Ronaldo atraviesa una de sus peores sequías como goleador. El 2022 no está siendo nada fácil para el portugués y por eso se habla de una posible salida del portugués, del Manchester United.

La relación entre Ralf Rangnick, técnico interino del Manchster United, y Cristiano Ronaldo, no es nada buena. Es por eso que el portugués ha sido relacionado con el PSG, como uno de los refuerzos que ha pedido Zinedine Zidane para llegar al banquillo del club.

El futuro de Cristiano Ronaldo

De acuerdo a información del diario AS, la relación entre el alemán y el portugués no es nada buena. Mientras Cristiano Ronaldo considera que Rangnick no es un técnico a la altura del Manchester United, el entrenador habló del delantero asegurando que “debería marcar más goles”.

Sin embargo, más allá de que no se lleva con el entrenador, no está pensando en mudarse. Es decir, alguna oferta que llegue por él no sería tomada en cuenta, ya que no piensa en cambiar de país por ahora, pues la situación podría cambiar para el próximo año futbolístico.

La misma fuente señala que no ha habido acecamientos del PSG por Cristiano Ronaldo. El conjunto parisino esperará a que se resuelva la situación de Kylian Mbappé, quien terminará su contrato en junio del 2022 y se espera que llegue como agente libre al Real Madrid. No obstante, tienen fe en que podrán renovar el contrato del delantero.

Cristiano terminará la temporada con el Manchester United y esperará a ver cuál es el futuro en el banquillo inglés. Algunos rumores colocan a Erik ten Haag, actualmente en el Ajax, Mauricio Pochettino en el PSG y hasta el propio Zinedine Zidane, como las posibiles opciones para tomar el banquillo del club la próxima campaña.

