Nadie lo recuerda, pero este jugador volvería a la Selección y podría ser TITULAR en el Mundial 2030

La Selección Mexicana enfrentó su primer duelo de esta fecha FIFA ante el combinado de Colombia, en lo que fue el debut oficial de Rafael Márquez como entrenador con un cuadro que, si bien fue poderoso, sí estuvo parchado en varias partes del campo.

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Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Y es que, entre lesionados y bajas de último minuto, la Selección Mexicana no pudo disponer de su mejor XI para el duelo ante los colombianos. Curiosamente, existe un jugador que pocos recuerdan en la actualidad pero que tiene todo para ser titular en el próximo Mundial del 2030.

¿Rodrigo Huescas será titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2030?

Fue el pasado 1 de octubre cuando Rodrigo Huescas, canterano de Cruz Azul, dejó helada a la fanaticada de la Selección Mexicana luego de sufrir una de las lesiones más graves para cualquier jugador al tener que ser operado tras una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

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Dicha lesión, que se dio en un juego de Champions League con el Copenhague, no solo le impidió seguir como titular en el club danés, sino que también lo obligó a despedirse de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento al que tenía muchas oportunidades de llegar como titular.

Hoy, un año después de esta situación, Rodrigo Huescas destacó que está listo para volver a las canchas el 4 de octubre en un duelo amistoso de su club (afirmación al periodista Gerardo González), por lo que, si cumple con su proceso de adaptación y se gana nuevamente la titularidad, podría ser la sorpresa de Rafael Márquez para la siguiente fecha FIFA y el próximo Mundial 2030.

¿En qué posiciones podría jugar Rodrigo Huescas con la Selección Mexicana?

Una de las ventajas que Rodrigo Huescas tiene respecto a otros jugadores es su plurifuncionalidad, pues con la Selección Mexicana puede jugar como lateral por ambas bandas, carrilero por derecha o incluso como un extremo más adelantado.

