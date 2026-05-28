La licencia más polémica del año: un político deja su cargo para seguir a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbol y la política, a lo largo de la historia, tuvieron un vínculo inquebrantable. Y en las últimas horas se volvieron a relacionar por una particular historia que se inició en Argentina pero que ya recorre los portales de varios países. Roly Santacroce, intendente de Funes (ciudad cercana a Rosario), pidió una licencia de su cargo por 17 días, argumentando que debía sostener la cábala de viajar con sus amigos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "Lo necesito, trabajo mucho", explicó.

Para poner en contexto su razonamiento, es necesario hacer un repaso por el pasado. La historia arranca en 1998, cuando Santacroce viajó a Francia para ver a la Selección argentina y desde entonces no faltó a ninguna cita mundialista. Estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde también era dirigente político y se tomó licencia. "A seis mundiales fui. A este también voy, como todos los mundiales", afirmó en declaraciones al medio local Cadena 3 Rosario.

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El viaje, según explicó, es una práctica colectiva que el tiempo fue convirtiendo en ritual. Tiene un grupo de amigos que cada cuatro años suspende obligaciones, agendas y responsabilidades para reencontrarse en algún estadio del mundo.

Los partidos de Argentina que Santacroce no se quiere perder

La Albiceleste hará su presentación el 16 de junio en Kansas City, frente a Argelia. Luego tendrá los encuentros ante Austria en Dallas y frente a Jordania, nuevamente en Kansas City.

Roly Santacroce, en el centro de la polémica

Con esa agenda en su mente, Santacroce se defendió al argumentar que su ausencia tiene todo el sustento institucional que corresponde. Al superar los cinco días y tratarse de un viaje al extranjero, la solicitud debió ser presentada formalmente ante el Concejo Deliberante. Será Carlos Olmedo, presidente de ese cuerpo, quien asuma la conducción del municipio durante ese período, exactamente como ocurrió en Qatar.

La decisión generó reacciones encontradas en redes sociales, aunque Santacroce no pareció demasiado afectado por la polémica. Para él, la ecuación es simple: la gestión queda cubierta, el procedimiento está en regla y hay un torneo que no se puede perder. El futbol, a veces, también es una forma de administrar prioridades.