México lleva 7 partidos invicto, pero aún está lejos del país menos imbatido: la lista completa

El conjunto dirigido por Javier Aguirre venció a su similar de Australia en el penúltimo encuentro amistoso disputado en territorio estadounidense previo al debut oficial de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con este marcador, el equipo mexicano llegó a una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota entre presentaciones oficiales y amistosas.

La cuenta especializada en estadísticas futbolísticas The Goat Stats publicó en la plataforma X el listado actual de las selecciones con los periodos más largos de imbatibilidad en el balompié internacional y la misma está liderada hasta el momento por España, con una acumulación de 28 partidos invicto.

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Los países que llegan con largos invictos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El listado global de imbatibilidad es liderado por la selección de España, la cual mantiene una racha de 28 partidos seguidos sin perder. En la segunda posición de este registro estadístico se ubica Marruecos con un periodo de 26 compromisos invicto. La selección de Ecuador se encuentra en el puesto 3, con 18 partidos sin conocer la derrota. Las selecciones de Países Bajos, Bélgica y Francia continúan en los siguientes escalones y luego ya con 7 encuentros invictos comparten lugar Alemania, Bosnia y México. El actual proceso de la escuadra mexicana necesita mantener su rendimiento positivo en el último amistoso previo a la justa mundialista, en el que estarán enfrentando a Serbia.

A pesar del optimismo que puede generar este balance en los aficionados del combinado nacional, los dirigidos por Javier Aguirre deberán cuidarlo aún una vez más, antes del puntapié inicial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México y un solo objetivo: llegar invictos al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México se aferra a los siete partidos invictos y para así formar una base sólida para afrontar el debut frente al combinado de Sudáfrica. El combinado nacional buscará extender sus buenos números ante los ojos de sus aficionados en el Estadio Banorte, en lo que será el tan esperado debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

