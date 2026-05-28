BOMBAZO: estas 12 selecciones utilizarán playeras reciclables en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los amantes del futbol no sólo observan con pasión lo que ocurre dentro del campo de juego; también son detallistas con la indumentaria que presentarán los 48 seleccionados que participarán en la Copa Mundial de la FIFA™. Y en esta edición, habrá un componente muy particular: 12 equipos nacionales estrenarán uniformes confeccionados con poliéster reciclado y tecnología de reciclaje químico avanzado. La iniciativa promete reducir hasta un 40% la huella de carbono y el uso de plásticos vírgenes respecto a colecciones anteriores.

Las 12 selecciones que vestirán camisetas recicladas

Estados Unidos Brasil Francia Inglaterra Países Bajos Croacia Australia Uruguay Canadá Noruega Corea del Sur Turquía

Los futbolistas no sentirán el cambio de diseño

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Según informa la prestigiosa marca que viste a estos seleccionados, las playeras mantendrán los estándares de rendimiento que exige la alta competencia: ligereza, resistencia e identidad visual para cada país involucrado.

Además, los diseños conservan los colores, símbolos y elementos históricos de cada selección, pero incorporan nuevas tecnologías orientadas a una producción más responsable. No se trata de un cambio estético, sino de proceso: la diferencia está en la materia prima y en la forma en que se transforma antes de convertirse en la tela que sale a la venta para los aficionados.

Algunas selecciones también recibirán reinterpretaciones modernas de su indumentaria clásica. Por citar dos ejemplos, Francia y Brasil contarán con detalles fluorescentes y patrones geométricos; Inglaterra y Países Bajos, en tanto, estrenarán modelos que priorizan la innovación textil por sobre los cambios estéticos más evidentes.

Estados Unidos hizo una mención especial

La federación norteamericana resaltó -en su presentación- que el diseño de la indumentaria comenzó en 2023 e involucró tanto al equipo masculino como al femenino. “El lanzamiento de estos uniformes representa una colaboración directa y prolongada entre la federación y marca”, afirmó US Soccer en su anuncio.

