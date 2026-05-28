BOMBAZO: estas 12 selecciones utilizarán playeras reciclables en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La iniciativa promete reducir hasta un 40% la huella de carbono respecto a colecciones anteriores
Los amantes del futbol no sólo observan con pasión lo que ocurre dentro del campo de juego; también son detallistas con la indumentaria que presentarán los 48 seleccionados que participarán en la Copa Mundial de la FIFA™. Y en esta edición, habrá un componente muy particular: 12 equipos nacionales estrenarán uniformes confeccionados con poliéster reciclado y tecnología de reciclaje químico avanzado. La iniciativa promete reducir hasta un 40% la huella de carbono y el uso de plásticos vírgenes respecto a colecciones anteriores.
Las 12 selecciones que vestirán camisetas recicladas
- Estados Unidos
- Brasil
- Francia
- Inglaterra
- Países Bajos
- Croacia
- Australia
- Uruguay
- Canadá
- Noruega
- Corea del Sur
- Turquía
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Según informa la prestigiosa marca que viste a estos seleccionados, las playeras mantendrán los estándares de rendimiento que exige la alta competencia: ligereza, resistencia e identidad visual para cada país involucrado.
Además, los diseños conservan los colores, símbolos y elementos históricos de cada selección, pero incorporan nuevas tecnologías orientadas a una producción más responsable. No se trata de un cambio estético, sino de proceso: la diferencia está en la materia prima y en la forma en que se transforma antes de convertirse en la tela que sale a la venta para los aficionados.
Algunas selecciones también recibirán reinterpretaciones modernas de su indumentaria clásica. Por citar dos ejemplos, Francia y Brasil contarán con detalles fluorescentes y patrones geométricos; Inglaterra y Países Bajos, en tanto, estrenarán modelos que priorizan la innovación textil por sobre los cambios estéticos más evidentes.
Estados Unidos hizo una mención especial
La federación norteamericana resaltó -en su presentación- que el diseño de la indumentaria comenzó en 2023 e involucró tanto al equipo masculino como al femenino. “El lanzamiento de estos uniformes representa una colaboración directa y prolongada entre la federación y marca”, afirmó US Soccer en su anuncio.