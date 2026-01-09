El caos de South Park invade Fortnite con nuevos objetos, Cartmanlandia y escuadrones de cinco jugadores

El universo irreverente de South Park se cruza oficialmente con Fortnite a partir de mañana, llevando el humor, el caos y los elementos más icónicos de la serie animada a la isla. Tal como Butters lo proclamó con la Vara de la Verdad, los chicos de South Park se suman a la batalla, y los jugadores podrán hacerlo junto a ellos con una amplia variedad de contenidos cosméticos y jugables.

La colaboración introduce nuevos atuendos disponibles en la tienda del juego, con Stan, Kyle, Cartman, Kenny y Butters como protagonistas. Además, Epic Games ofrece una alternativa sin costo mediante el pase de batalla gratuito Legado de Caos, que permitirá desbloquear objetos temáticos de South Park sin necesidad de Monedas V, simplemente completando misiones especiales del evento.

En el apartado de jugabilidad, el cruce apuesta por la experimentación. Los Questitos Puf permiten restaurar vida, curar aliados o dañar enemigos, aportando versatilidad en los enfrentamientos. La Ficha de Reaparición de Kenny, de un solo uso, ofrece un reinicio automático tras ser eliminado, en clara referencia al clásico gag de la serie. Por primera vez en Fortnite, los jugadores también podrán alterar el rumbo de la Tormenta utilizando la Vara de la Verdad, un objeto especial que desciende del cielo y puede cambiar el desarrollo de la partida.

El mapa también se transforma con la llegada de Cartmanlandia, un nuevo Punto de Interés inspirado en el parque temático personal de Eric Cartman. Este espacio no solo funciona como zona de combate, sino que incluye atracciones interactivas que los jugadores pueden utilizar, reforzando el tono caótico y satírico del evento.

Otra novedad destacada es la incorporación de la lista de juego Quintetos, que permite formar escuadrones de cinco jugadores. Esta modalidad amplía las posibilidades estratégicas y se alinea con el espíritu del evento, fomentando partidas más desordenadas y espectaculares, especialmente en la región de la Costa Oeste.

El pase Legado de Caos incluye 13 recompensas exclusivas, como el gesto de Quesitos Puf, mochilas retro, picos y otros cosméticos inspirados en South Park. Todo el contenido estará disponible por tiempo limitado, hasta el 5 de febrero, consolidando este cruce como uno de los eventos más singulares de la temporada.

Con esta colaboración, Fortnite refuerza su apuesta por integrar franquicias icónicas, ofreciendo una experiencia que mezcla humor, nostalgia y nuevas mecánicas que redefinen el caos en la isla.