Star Fox, la “saga que nunca debió desaparecer” vuelve a esta consola más fuerte que nunca

La Nintendo Switch 2 se ha vuelto una de las consolas más importantes y espectaculares desde su lanzamiento hace poco más de un año, y parte de lo anterior deriva de los juegos que se mantienen y de aquellos que han vuelto después de años, siendo uno de ellos el Star Fox.

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Star Fox es tan importante para la Nintendo como, en su momento, lo fueron otros titulares como Kirby, Pokémon, Zelda y Mario. Por tal motivo, las noticias relacionadas a su posible regreso para los próximos meses ha llamado poderosamente la atención entre sus seguidores.

¿Star Fox regresa a la Nintendo Switch?

Star Fox no cuenta con el impacto mediático y económico que sí tienen los títulos antes mencionados; sin embargo, nadie niega la importancia que tuvo en su proceso más importante dentro de la Nintendo, por lo que su regreso ha comenzado a ilusionar a una parte de los gamers.

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Star Fox para Nintendo Switch 2 debuta en primera posición en el top ventas semanales de Japón (2/7/26) - https://t.co/wfLws70RZO pic.twitter.com/giODHeC3ne — Nintenderos (@Nintenderos) July 2, 2026

Debido a esto, Nintendo ha vuelto a echar un ojo al pasado para recuperar este título mediante Star Fox 64, mismo que volverá a la Nintendo Switch 2 a través de un remake que tiene como objetivo principal actualizar la experiencia para una nueva generación de jugadores.

¿Qué se espera del remake de Star Fox para la Nintendo Switch 2?

Un punto a destacar es que el remake de Star Fox tiene como meta mantener la estructura del videojuego y preservar la esencia que lo caracterizó; sin embargo, también desea modernizar los elementos que lo rodean para que el usuario tenga una experiencia mucho más placentera tal y como ha ocurrido en Japón en los últimos días.

Con la estructura intacta, al menos en las filtraciones soltadas hasta ahora, la Nintendo Switch 2 espera que Star Fox recupere la popularidad que llegó a tener en el pasado, motivo por el cual se espera que en próximas fechas se revelen más detalles respecto a su lanzamiento.