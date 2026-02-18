Stellar Blade tiene un plan; así buscará llegar a la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series en 2026

Se trata, posiblemente, de uno de los videojuegos más interesantes que habrá a lo largo del año. Stellar Blade ha generado tantos comentarios positivos que su estudio busca expandir aún más su marca, por lo que no se descarta que este título llegue a otras consolas como la Xbox Series y la Nintendo Switch 2.

Como sabes, el estudio coreano Shift Up es el que está detrás de Stellar Blade, un videojuego que ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas. Ante esto, todo apunta que los organizadores del mismo estarían planeando llevarlo directamente a dos de las consolas más importantes que hay: Xbox y Nintendo.

¿Cómo podría llegar Stellar Blade a la Xbox Series y la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con Shift Up, Stellar Blade ha logrado consolidarse como una IP de muy buen alcance, lo cual ha ayudado a que su impulso en ventas sea sostenido. Tal situación hace que el estudio no solo esté contento con la participación que tiene en la PlayStation 5 y la PC, sino que ahora busque más.

La intención, entonces, es ampliar el alcance de la audiencia toda vez que la PlayStation 5 se ha consolidado como una de las consolas más vendidas a nivel mundial a lo largo de los últimos años. Ante esto, se busca la atracción de más jugadores que puedan disfrutar de esta historia.

Del mismo modo, se busca generar mucha expectativa entre toda la comunidad gaming a través de la próxima entrega: Stellar Blade 2. Por tal motivo, la compañía espera que este 2026 sea el año de consolidación para su título, esto mientras se construye la segunda versión del mismo.

¿Qué ventajas tendría Stellar Blade al llegar a la Nintendo y a la Xbox?

La posible llegada de Stellar Blade a estas dos consolas, hecho que no se ha confirmado oficialmente, podría marcar un paso fundamental en los deseos de la compañía por ampliar su base de jugadores, lo cual, evidentemente, generaría ganancias económicas al por mayor.