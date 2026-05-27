El sueldo de Isaías Violante en Club América; previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una de las operaciones más destacadas en las oficinas del Club América a principios de este año fue la incorporación definitiva del extremo veracruzano Isaías Violante. La directiva desembolsó una cifra cercana a los 6 millones de dólares para adquirir la totalidad de los derechos federativos del joven futbolista procedente del Deportivo Toluca. Ahora, el futbolista está muy cerca de aparecer en la lista definitiva de 26 convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Isaías Violante está en la prelista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™



De acuerdo con Salary Sport, Isaías Violante tiene un sueldo anual de MX$4,431,388 y encara el torneo como una posible vidriera para poder incluso mejorar el acuerdo contractual con el América. Actualmente, el extremo tiene contrato hasta el verano de 2030.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™, una gran vidriera para Violante

La cifra pactada en su contrato refleja la proyección que el cuerpo técnico encabezado por André Jardine visualiza en sus condiciones futbolísticas para los próximos semestres. Ante esto, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede ser una oportunidad para Violante de mejorar su contrato e incluso hasta recibir ofertas de otros equipos.

Violante y la recuperación que lo deja en las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Violante sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla derecha en marzo. Sin embargo, el juvenil extremo superó con éxito los pronósticos médicos iniciales de rehabilitación y logró regresar a los terrenos de juego para la recta determinante de la Liga MX.

Isaías disputó encuentros cruciales en la fase regular y convirtió un gol decisivo frente a los Pumas de la UNAM en la ida de los cuartos de final de la Liguilla. Su consistencia en el ataque americanista le permitió sumar su primera convocatoria oficial con la Selección de México.

