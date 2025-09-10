deportes
Tambalean algunos de la Selección Mexicana: Javier Aguirre ya sabría a quién sacar para el Mundial 2026

Los partidos de preparación de la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur le sirvieron a Javier Aguirre para ir conformando su lista rumbo al Mundial

Selección Nacional de México
José Alejandro
Mundial México 2026
La Selección Mexicana disputó 2 partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de septiembre ante países asiáticos. El objetivo de ello es que los jugadores muestren su mejor nivel, a fin de llenarle el ojo a Javier Aguirre y los tome en cuenta o los descarte para la justa que está a la vuelta de la esquina, pues ya hasta la FIFA puso a la disposición el mapa donde se podrá consultar el calendario oficial .

1. Juan Purata
El jugador de Tigres debutó oficialmente con la Selección Mexicana en el empate a 2 goles frente a Corea del Sur . El defensa central no tuvo un buen partido, pues incluso fue factor en el gol de los asiáticos al no marcar bien a Hyun-gyu Oh, quien le cedió el balón a Heung-min Son que fusiló a Raúl “Tala” Rangel tras sacar un riflazo que se coló al fondo de las redes.

Juan Purata
Selección Nacional de México
Juan Purata tuvo participación en el primer gol de Corea del Sur al no marcar bien al jugador rival

2. Germán Berterame
El delantero de Rayados disputó los 2 encuentros de preparación. El naturalizado mexicano jugó 29 minutos ante Japón y 62 frente a Corea del Sur. El futbolista de 26 años no mostró su mejor nivel, pues Javier Aguirre lo colocó como extremo derecho, cuando él es centro delantero.

Germán Berterame
Selección Nacional de México
Germán Berterame no rindió al 100 por ciento, ya que fue utilizado de extremo derecho en lugar de centro delantero

3. Érick “Chiquito” Sánchez
El mediocampista disputó los 2 partidos ante los asiáticos. El americanista jugó 61 minutos frente a Japón, mientras que contra Corea del Sur, permaneció los 90 minutos en el terreno de juego, aunque sin ser referente, ya que en todo el encuentro solo dio un pase clave y cero oportunidades creadas.

¿Quién fue el peor futbolista en los partidos de la Selección Mexicana, según estadísticas?

Raúl “Tala” Rangel fue el peor jugador de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, pues la plataforma Sofascore le dio una calificación de 6.1, la más baja de la plantilla que conformó Javier Aguirre.

Érick “Chiquito” Sánchez
Selección Nacional de México
Érick “Chiquito” Sánchez disputó los 90 minutos ante Corea, pero solo dio un pase clave durante todo el partido

El portero de Chivas fue titular ante Corea del Sur y recibió 2 goles, aunque en el primer tiempo sacó una pelota que iba al fondo de las redes, cuando el marcador iba 0-0, pero ello no lo salvó de ser el peor, según las estadísticas.

Selección Mexicana
Javier Aguirre
