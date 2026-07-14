The Rolling Stones llevan 60 años de rock a Roblox con una experiencia interactiva y el estreno de su nuevo álbum

The Rolling Stones continúan encontrando nuevas formas de conectar con distintas generaciones. La icónica agrupación británica anunció una experiencia interactiva dentro de Roblox que permitirá a los jugadores recorrer seis décadas de historia musical a través de un videojuego diseñado especialmente para la plataforma. El proyecto estará disponible a partir del 10 de julio, fecha que también marcará el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de estudio de la banda.

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La experiencia culminará entre el 17 y el 19 de julio con un evento especial dentro del juego. Durante esos días, el escenario cambiará de forma dinámica cada hora para recorrer distintas etapas de la carrera de la banda, acompañado por efectos visuales, iluminación interactiva y una selección de sus mayores éxitos.

Más allá del videojuego, la colaboración también apuesta por conectar el mundo digital con el físico. Roblox reunió a más de una docena de destacados diseñadores de su comunidad para reinterpretar el emblemático logotipo de los Stones en accesorios para avatares y una colección limitada de productos físicos que podrán adquirirse directamente desde el juego mediante una integración con Shopify, enlazando la tienda oficial de la banda.

El lanzamiento de esta experiencia coincide con la llegada de Foreign Tongues, el vigesimoquinto álbum de estudio de The Rolling Stones. El disco incluye 14 canciones inéditas y fue producido nuevamente por Andrew Watt, responsable del exitoso Hackney Diamonds. Entre sus sencillos destacan "In The Stars", "Rough And Twisted", "Divine Intervention", con la participación de Robert Smith, vocalista de The Cure, y "Jealous Lover", cuyo videoclip cuenta con las actuaciones de Anya Taylor-Joy y Charles Melton.

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El nuevo trabajo también reúne a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood con colaboradores habituales de la banda, además de incluir una de las últimas grabaciones realizadas por Charlie Watts antes de su fallecimiento. El álbum suma además participaciones especiales de figuras como Paul McCartney, Steve Winwood y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.

Con esta iniciativa, The Rolling Stones no solo celebran más de 60 años de historia, sino que también demuestran que el rock puede encontrar nuevos escenarios para seguir conquistando públicos, ahora dentro de uno de los videojuegos más populares del mundo.