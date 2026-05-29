Es veterano pero es el gran goleador que tiene Sudáfrica para enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aparecerán jóvenes talentos, pero también participarán aquellos "experimentados" que siguen mostrando vigencia pese a encontrarse en la recta final de la carrera. Un claro ejemplo es el de Themba Zwane, el futbolista de 36 años que integra la Selección de Sudáfrica y pone en alerta a México en el debut.

El mediocampista de Sudáfrica desafía las leyes del tiempo, debido a que el correr de los años no lo perturba. Si bien en la parte física brindó algunas licencias en las temporadas pasadas, la experiencia le permite marcar la diferencia en zonas de la cancha donde la velocidad mental es mucho más influyente que la rapidez en las piernas.

México debe tomar recaudos con la presencia de Zwane

Para el aficionado que no convive frecuentemente con el futbol, el apellido de Zwane puede resultar desconocido. Sin embargo, podría tener su última función mundialista y no quiere pasar desapercibido. Su ficha técnica indica que disputó 52 partidos con los Bafana Bafana y anotó 12 goles, con el atenuante que sumó 45 minutos en la igualdad (0-0) ante Nicaragua en el amistoso de este viernes.

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Sudáfrica llega con un bloque mayoritariamente local, donde 19 de sus 26 convocados militan en la liga de su país. La apuesta por la continuidad es absoluta, complementada con figuras emergentes como el defensa Makhanya, desde la MLS. No obstante, en los momentos de máxima presión, cuando el Estadio Banorte sea un hervidero y el debut ante México exija templanza, los ojos del combinado sudafricano buscarán naturalmente a Zwane. El 11 de junio, este futbolista no solo buscará el gol; también intentará demostrar que la veteranía no es sinónimo de declive, sino de una lectura superior del juego.

Themba Zwane quiere ser importante y preocupa a México.

Así fue su carrera fuera del seleccionado de Sudáfrica

En lo que respecta a su trayectoria en clubes, es el jugador con más presencias en la historia de Mamelodi Sundowns, cuyo nombre resulta familiar en el ambiente del balón debido a que disputó el último Mundial de Clubes (integró el Grupo F junto a Borussia Dortmund, Fluminense y Ulsan Hyundai).

Su palmarés habla de una época dorada, con ocho títulos de liga que lo han consolidado como un arquitecto del éxito. Sin embargo, el destino fue caprichoso en la última temporada y las lesiones se convirtieron en un adversario difícil de esquivar.