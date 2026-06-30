Presentan vistazo de Cinder City, que llega a Steam

NC (antes NCSOFT) lanzó hoy la página oficial de Steam para CINDER CITY, su próximo juego de disparos en tercera persona de mundo abierto y estilo cinematográfico, desarrollado por BigFire Games. Los jugadores ya pueden visitar la página de Steam para obtener más información sobre el juego, ver capturas de pantalla recién publicadas y explorar sus características principales.

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El video muestra varios elementos clave del juego, entre ellos una Seúl distópica invadida por criaturas mutantes y organizaciones criminales desenfrenadas, una historia centrada en la misión de Seven de rescatar a su hija Joi y una experiencia multijugador PvE en mundo abierto.

Junto con el lanzamiento de la página de Steam, NC publicó un nuevo avance en video de los desarrolladores que incluye imágenes de juego en la versión actual. En el video, el artista conceptual principal, Samuel King, y el gerente de proyecto, GH Shin, presentan el escenario del juego y la visión de su desarrollo.

Ambientado en un Seúl postapocalíptico, CINDER CITY ofrece una experiencia de shooter cinematográfica a través de imágenes inmersivas, un mundo abierto enorme y una jugabilidad multijugador PvE a gran escala que anima a los jugadores a cooperar mientras enfrentan desafíos por toda la ciudad.

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CINDER CITY brings cinematic tactical combat to a post-apocalyptic Seoul, powered by DLSS 4.5.



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Quienes agreguen CINDER CITY a su lista de deseos recibirán las últimas noticias y actualizaciones a medida que avance el desarrollo. NC también renovó el sitio web oficial de CINDER CITY y lanzó un canal oficial de Discord, donde planea compartir las últimas noticias y actualizaciones sobre el desarrollo del juego.