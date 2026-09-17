ÚLTIMA HORA: Hirving “Chucky” Lozano regresaría a la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol arranca una nueva era tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo el mando de Rafael Márquez, el "Tri" disputará sus primeros tres partidos de preparación, donde el técnico mexicano tendrá la oportunidad de observar a distintos futbolistas de cara a las próximas competencias de máximo nivel en la región.

Sin embargo, las lesiones han alterado los planes iniciales. De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano, las bajas de Raúl Jiménez, César "Chino" Huerta y Julián Quiñones obligarán al cuerpo técnico a echar mano de viejos conocidos que recibirán una nueva oportunidad en el arranque de este proceso. Entre ellos destaca el delantero mexicano de 31 años, quien recientemente fichó por el LA Galaxy de la MLS.

Medrano señaló al respecto: "Ante las lesiones de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Chino Huerta, el cuerpo técnico de Selección evalúa la convocatoria del 'Chucky' Lozano, quien juega en el Galaxy".

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La última convocatoria del "Chucky" Lozano

Su última aparición con la Selección Mexicana se remonta a septiembre de 2025. En aquel momento, tras recuperar protagonismo a nivel de clubes con el San Diego FC, el delantero volvió a ser considerado para vestir la camiseta verde. Lamentablemente, poco después perdió continuidad con su equipo, lo que lo marginó nuevamente de las convocatorias.

Esta falta de minutos fue determinante e impidió que Lozano entrara en la lista definitiva para disputar el histórico Mundial de 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, perdiéndose la oportunidad de jugar una Copa del Mundo en su propio país.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el debut de Rafa Márquez como DT?

Podrás vivir en vivo y completamente gratis el esperado debut de Rafael Márquez como director técnico de México a través de la señal de Azteca Deportes. La transmisión estará disponible por televisión abierta en el Canal 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes, contando con las mejores voces de México.

Calendario de partidos de preparación:



26 de septiembre de 2026: México vs. Colombia (M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland).

México vs. Colombia (M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland). 29 de septiembre de 2026: México vs. Perú (Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey).

México vs. Perú (Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey). 3 de octubre de 2026: Estados Unidos vs. México (State Farm Stadium en Glendale, Arizona).

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