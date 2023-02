VIDEO: Dibu Martínez marca autogol y afición estalla contra el argentino

Este sábado 18 de febrero, el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez tuvo un mal partido con el Aston Villa al perder ante el Arsenal en los últimos minutos del encuentro con un autogol y con un cuarto gol en el cual el arquero no se encontraba en la portería.

El Aston Villa había hecho un gran partido pero en el tiempo agregado con un par de desconcentraciones del Dibu Martinez, terminaron perdiendo. En el minuto 90, el partido se encontraba empatado 2 a 2. En el minuto 93 del tiempo agregado, el Dibu se metió un gol en propia puerta sin intención, la jugada se originó con un gran disparo de Jorginho que pegó en el travesaño y ante el intento del argentino por atajar el balón, le terminó pegando en su cabeza y entró al fondo de las redes.

Ante la urgencia de querer empatar el marcador, al minuto 97, el Dibu Martínez decidió subir al ataque en un tiro de esquina que tuvo el Aston Villa. Tras un mal cobro, el Arsenal hizo un contragolpe a velocidad y Gabriel Martinelli marcó el último gol del partido gracias a un gran pase de Fábio Vieira que terminó por cerrar el juego.

Tras la decisión del arquero, el entrenador Unai Emery criticó su actuación en conferencia de prensa y espera que en el futuro pueda cambiar la toma de decisiones.

“Estoy frustrado, pero sé que nuestro trabajo aquí es dar tiempo, exigir y cometer errores. Aprender de nuestros errores. Por ejemplo: nunca le he dicho a mi portero que subiera (en un tiro de esquina) para intentar marcar un gol al minuto 92, porque… no sé cuál es el dato exacto, pero quizá solo cae 1 gol en 100 jugadas como esa. Y quizá 20 de esas 100 el rival hace la transición y termina marcando, que fue lo que pasó hoy. Para mí, eso no es ser realmente inteligente, es no ser realmente consistente en cómo queremos jugar y competir. Podemos perder 2-3, sí, pero ¿2-4? No es un buen resultado. Prefiero que esto haya pasado hoy. El jugador debe escuchar y entender cómo queremos hacer las cosas”.

Los mejores memes del Dibu Martínez tras errores con el Aston Villa

Los aficionados del Aston Villa terminaron estallando en redes sociales en contra del portero por su pésima actuación en los últimos minutos del partido y que consideran que les costó la derrota.

Muchos aficionado aprovecharon para burlarse y comentaron que parecía que el portero jugaba para el Arsenal.

Además, creen que el arquero campeón del Mundial de Rusia 2022, solo en Argentina piensan que es buen arquero, ya que por sus actuaciones deja mucho que desear.

