Los videojuegos más esperados por la Nintendo Switch 2 a partir de marzo 2026

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las consolas más queridas, populares y buscadas por la comunidad gaming no solo en México, sino en el resto del mundo. Por tal motivo, no está de más que conozcas cuáles son los videojuegos más esperados a partir de marzo del 2026.

Distintos reportes señalan que la Nintendo Switch 2 superó en ventas totales a la PlayStation 5 durante el 2025, lo cual habla del impacto que esta consola ha tenido en el planeta. Debido a ello, son cada vez más los videojuegos exclusivos para esta plataforma, por lo que aquí conocerás los mejores que saldrán a partir de marzo.

¿Qué juegos saldrán para la Nintendo Switch 2 a partir de marzo de 2026?

Yoshi and the Mysterious Book: Se trata de uno de los estrenos más esperados que guarda relación con Super Mario Bros. Se espera, entonces, que el juego supere las expectativas de los aficionados, por lo que se vislumbra que su arribo se dé durante los primeros cuatro meses del año.

The Duskbloods : Expertos consideran que este juego será una de las mejores experiencias para la Nintendo Switch 2 debido al desarrollo de una nueva IP, lo cual ha generado mucha ilusión entre sus fans. Hasta ahora se desconoce su fecha de lanzamiento; sin embargo, su característica principal recae en el foco que tendrá el multijugador.

: Expertos consideran que este juego será una de las mejores experiencias para la debido al desarrollo de una nueva IP, lo cual ha generado mucha ilusión entre sus fans. Hasta ahora se desconoce su fecha de lanzamiento; sin embargo, su característica principal recae en el foco que tendrá el multijugador. Splatoon Raiders: La franquicia es una de las más modernas de la Nintendo, por lo que su éxito ha comenzado a hacerse mundial pese a que su mercado local está en Japón. La apuesta en este juego es seguir reforzando sus habilidades al mando, por lo que resta esperar a conocer más detalles respecto a su fecha de llegada.

¿Cuál ha sido el impacto de Mario Tennis Fever en Nintendo hasta ahora?

Fue el pasado 12 de febrero cuando la Nintendo Switch 2 confirmó la llegada de Mario Tennis Fever, uno de los juegos más esperados del año. Se trata de una renovación que la consola busca tener en sus franquicias más queridas, por lo que, hasta ahora, la crítica le ha dado buenas reseñas al juego protagonizado por Mario.