Equipo de ‘Chicharito’, Pablo Barrera y Guille Franco DESCIENDE a Segunda División

El West Ham United ha perdido la categoría. A pesar de la victoria en la Fecha 38 de la Premier League frente a Leeds por marcador de 3-0, el equipo de los 'Hammers' se ha quedado al borde de la salvación y a partir de la Temporada 2026-27, jugarán en la Football League Championship, es decir, la Segunda División.

A lo largo de la Temporada 2025-26, el cuadro dirigido por Nuno Espírito Santo tuvo un registro de 10 victorias, 9 empates y 19 derrotas, resultados con el que tuvieron una marca de 39 puntos quedándose a dos unidades de la salvación. Junto con el West Ham, el Burnley y los Wolves también descendieron.

Mexicanos que han jugado en el West Ham

En la historia del West Ham United, son varios los jugadores mexicanos que han pasado por las filas de los 'Hammers'. Guillermo Franco, Pablo Barrera y Javier Hernández, formaron parte de la escuadra de 'The Irons'. El 'Guille' tuvo una marca de 23 partidos jugados con registro de cinco goles y tres asistencias. Por su parte, Pablo Barrera vio la misma cantidad de encuentros, 23 duelos en Londres en los que dio dos pases de gol. Finalmente, 'Chicharito' tuvo un paso más exitoso con el equipo de Inglaterra.

El delantero mexicano tuvo 63 partidos disputados, mismos en los que hizo 17 anotaciones y dio una asistencia antes de emigrar al Sevilla en LaLiga de España.

Comandados por Nuno Espírito Santo, el West Ham United ha regresado a la Segunda División de Inglaterra tras 14 años luchando en la máxima categoría, la Premier League.