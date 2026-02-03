Xbox prepara su primer lanzamiento en 2026; ¿de cuál se trata?

La Xbox ha dejado de ser esa consola que dominaba por completo el mundo de los videojuegos como ocurrió hace algunos años, aunque lo anterior no exime que siga teniendo millones de usuarios alrededor del mundo. Ante ello, se dice lista para el primer lanzamiento que tendrá de cara a este año 2026.

La intención de la Xbox es mantenerse como la tercera fuerza competitiva en cuanto al apartado de videojuegos se refiere solo por debajo de la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2. Para ello, Microsoft ha dado mucho interés en el que será su lanzamiento más importante de este año. ¿Cuál es?

¿Cuál es el lanzamiento que la Xbox espera para este 2026?

El videojuego que la Xbox espera con ansias, y que se perfila para ser uno de los más importantes del año, es nada más y nada menos que Forza Horizon 6, mismo que llegará a la consola de videojuegos el próximo 19 de mayo y que ha generado un impacto positivo entre la comunidad gamer.

I’m not very into racing games, but Forza Horizon 6 looks absolutely beautiful 😍 pic.twitter.com/vDiS8mS8ZW — Ilona 🎮 (@LikeToBeBossy) January 30, 2026

Se trata de una entrega que, entre sus características, aparece una amplia variedad de vehículos deportivos y todoterreno, así como un detalle técnico que guarda relación con la posibilidad de conducir mediante el carril izquierdo o derecho, según sea el agrado del usuario amante de los carros.

Forza Horizon 6 también dará mucho detalle la cultura japonesa a través de sus localidades y pistas personalizables; del mismo modo, para esta entrega Xbox presentará un motor gráfico que logró ser optimizado de tal forma que los reflejos, las texturas, la iluminación y las partículas luzcan mucho mejor en relación a las ediciones pasadas.

¿Por qué la Xbox ya no es tan competitiva en consolas como la PS5 y la Nintendo?

La realidad es que la Xbox Series se ha quedado por debajo de sus rivales por distintos puntos, entre los que destacan la calidad de sus gráficas y, sobre todo, los videojuegos exclusivos que tiene en relación a la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2, lo cual hace que no tenga un nivel tan elevado en cuanto al interés de los usuarios.