Precio del dólar HOY martes 19 de agosto de 2025: El peso se estabiliza tras jornada de ganancias

En la apertura de mercados de este martes 19 de agosto de 2025, el peso mexicano muestra una pausa en su avance frente al dólar, pues opera con estabilidad en el precio, mientras los inversionistas evalúan los datos económicos de inicio de semana y se mantienen atentos a los movimientos en los mercados internacionales.

A nivel global, el dólar cayó durante la mañana de este martes frente a las principales divisas, mientras los mercados evalúan el resultado de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Europa y Ucrania; además, el mundo financiero se mantiene a la espera de los resultados del simposio anual de la Reserva Federal de EU que se celebrará esta semana.

Precio del dólar hoy martes 19 de agosto del 2025 en Banco Azteca

Si buscas realizar operaciones de compra o venta de la divisa norteamericana, Banco Azteca te ofrece excelentes opciones. Para hoy, el precio del dólar se ubica en $17.75 pesos a la compra y se vende en $19.30 pesos en ventanilla bancaria.

Recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal en su horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los siete días de la semana.

19 de agosto de 2025: El precio del dólar y tipo de cambio en México HOY | Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 19 de agosto del 2025?

En la frontera norte, el tipo de cambio tiene sus propias dinámicas. Este martes, el precio del dólar en Tijuana se reporta en $18.80 pesos a la venta en las principales casas de cambio de la ciudad.

Costo del dólar canadiense hoy 19 de agosto del 2025 en México

Para quienes realizan transacciones con Canadá, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca este martes 19 de agosto se ubica en $12.20 pesos a la compra y $14.20 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 19 de agosto del 2025?

El mercado de las criptomonedas opera sin descanso. Tras el alza de ayer, este martes el precio del Bitcoin amanece con una ligera corrección a la baja y se cotiza en los 115 mil 341 dólares.

Convertido a la moneda nacional, el valor de la principal criptomoneda es de aproximadamente 2 millones 171 mil 718 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 19 de agosto del 2025? |Google

¿Cuál es el precio del petróleo este martes 19 de agosto?

Los precios del petróleo registran un ligero retroceso este martes, reaccionando con optimismo moderado después de las conversaciones diplomáticas llevadas a cabo entre líderes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia a finales de la semana pasada.