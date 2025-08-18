¿Buenas noticias para los mercados? Cierre de la BMV y peso mexicano hoy 18 de agosto 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este lunes 18 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 18 de agosto 2025

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este 18 de agosto de 2025 en 58,319.7 puntos, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior, pues solo bajó 0.78 unidades, lo que equivale a una variación de 0%.

Durante la sesión se negociaron más de 131 millones de acciones, lo que refleja un día con poca volatilidad en el mercado.

¿Cómo cierra Wall Street este 18 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 18 de agosto de 2025 de manera mixta, antes de la cumbre de Jackson Hole, así como los datos de las ganancias minoristas.



S&P 500 perdió un 0.01%, para cerrar en 6,449.15 puntos.

Nasdaq Composite subió 0.03%, hasta las 21,629.77 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.08%, hasta los 44,911.82 puntos.

Precio del dólar en México hoy 18 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de agosto de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.35 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.35 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy jueves 18 de agosto

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 18 de agosto de 2025, se ubica en 116 mil 533 dólares por unidad, registrando una baja del 0.86% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 188 mil 682 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

¿En cuánto está el precio del petróleo?

El precio del petróleo cerró este lunes con un alza cercana al 1%, impulsado por las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, luego de una cumbre entre Washington y Moscú en Alaska que terminó sin acuerdos claros.

El Brent subió 75 centavos (1.14%) para cotizarse en 66.60 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos aumentó 62 centavos (0.99%) y se colocó en 63.42 dólares por barril.