¿Momento de llenar el tanque? Precio de la gasolina en México hoy 19 de agosto del 2025

Este martes 19 de agosto, el precio de los combustibles en México presenta ligeras variaciones en distintas regiones del país. ¿Subió o bajó el costo de la gasolina en tu ciudad? Es fundamental para los conductores mantenerse informados para planificar sus gastos y optimizar el rendimiento de su dinero al llenar el tanque.

Para que puedas tomar las mejores decisiones y cuidar tu bolsillo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados de la República, según los datos reportados por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A continuación, te desglosamos los precios para hoy:

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 19 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

precio por litro: $23.49 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

precio por litro: $25.76 pesos Diésel precio por litro: $26.27 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 19 de agosto del 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 19 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.82 pesos

precio por litro: $25.82 pesos Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Qué pasa con las gasolineras de CDMX?|PEXELS.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 19 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

precio por litro: $23.60 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.23 pesos

precio por litro: $25.23 pesos Diésel precio por litro: $25.71 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 19 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.79 pesos

precio por litro: $23.79 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.16 pesos

precio por litro: $26.16 pesos Diésel precio por litro: $26.27 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 19 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.67 pesos

precio por litro: $23.67 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

precio por litro: $27.06 pesos Diésel precio por litro: $25.89 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio del combustible hoy 19 de agosto?

Con base en el reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los precios pueden variar significativamente dependiendo de la estación de servicio y la logística de cada región.

Hoy, martes 19 de agosto del 2025, una de las gasolinas más baratas se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de $22.89 pesos por litro de magna. En contraste, una de las más caras se localiza en Los Cabos, Baja California Sur, donde el litro de premium alcanza los $27.99 pesos.

