Tormenta Tropical “Ivo”: Lluvias intensas y oleaje ponen en alerta a 3 estados clave en México

La Tormenta Tropical “Ivo” se aproxima a las costas del occidente de México, generando una alerta por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en al menos tres estados clave: Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Las autoridades y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) exhortan a la población a tomar precauciones ante los efectos del fenómeno.

Se ha formado la #TormentaTropical #Ivo al sur de las costas de #Guerrero.



Para más información consulta el gráfico. pic.twitter.com/nQjIXTh4Jq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2025

Los estados más afectados por la Tormenta “Ivo”

Según el pronóstico del tiempo, los efectos más significativos de la Tormenta “Ivo” se sentirán en el litoral del Pacífico. Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit y la costa de Jalisco. Por otro lado, los desprendimientos nubosos también ocasionarán:



Rachas fuertes de viento , que podrían superar los 60 km/h en zonas costeras.

, que podrían superar los 60 km/h en zonas costeras. Oleaje elevado, con olas de hasta 3 metros de altura, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades playeras.

Se recomienda a la población de estas regiones mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por zonas de riesgo.

El monzón mexicano y la onda de calor también influyen en el clima

Además de la Tormenta “Ivo”, el clima en México se ve afectado por otros fenómenos importantes. El monzón mexicano, en conjunto con una circulación ciclónica en altura, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes en el noroeste del país, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, la onda de calor no cede. Se esperan temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. También continuará el ambiente caluroso en estados como Baja California Sur y Oaxaca, por lo que es vital tomar medidas para evitar golpes de calor y deshidratación.

¿Dónde lloverá mañana? Precipitaciones al centro, oriente y sureste de México

El pronóstico no solo se centra en el Pacífico. El ingreso de humedad del Golfo de México ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del país. Estos fenómenos vendrán acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán generará lluvias fuertes a muy fuertes en la región, por lo que se pide a los habitantes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo estar atentos.