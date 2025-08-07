Fechas y horarios de la Feria de Regreso a Clases CDMX 2025 con descuentos de 50% en útiles

Para apoyar la economía de las familias mexicanas antes del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la realización de la Feria de Regreso a Clases CDMX 2025, si quieres gastar unos pesitos de menos, toma en cuenta esta información.

¿Cuándo es la Feria de Regreso a Clases CDMX 2025?

En total se organizarán 41 ferias a lo largo del país, pero una de las más esperadas se llevará a cabo el sábado 16 de agosto en la Expo Reforma, en la Ciudad de México. Durante la feria, los asistentes podrán adquirir productos escolares con descuentos de hasta el 50%, facilitando así el regreso a clases para miles de estudiantes y un apoyo a las familias mexicanas.

Este evento fue confirmado por el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

#BoletínDePrensa La Profeco en colaboración con la @CONCANACO, instalará 41 Ferias de Regreso a Clases en distintos puntos del país, en fechas y horarios variados.



Horarios de la Feria de Regreso a Clases 2025 en CDMX

La Feria de Regreso a Clases CDMX 2025 tendrá lugar el 16 de agosto y estará abierta al público de 9:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todas las familias.

En esta feria participarán más de 50 proveedores, quienes ofrecerán artículos escolares como:



Mochilas

Ropa escolar

Calzado

Papelería

Libros y material de lectura

Además, se podrá pagar con múltiples métodos, incluyendo la tarjeta Mi Beca para Empezar, y se brindarán servicios gratuitos como:



Certificados médicos

Cortes de cabello

Asesoría jurídica

Tecnologías Domésticas por parte de Profeco

Lista de útiles escolares para Educación Básica 2025-2026

La Feria de Regreso a Clases es una oportunidad para adquirir con descuentos muchos de los útiles incluidos en la lista oficial de la SEP para educación básica, como:



Cuadernos profesionales y de cuadrícula

Lápices, bolígrafos y borradores

Tijeras escolares y pegamento

Mochilas y loncheras

Colores, marcadores y reglas

Carpetas y hojas blancas

El regreso a clases para nivel preescolar, primaria y secundaria está programado para el lunes 1 de septiembre de 2025, por lo que esta feria será ideal para adquirir todos los insumos necesarios con anticipación y ahorro. Recordemos que las vacaciones de verano ahora duran más, así que planea con anticipación tus compras.

De acuerdo con datos de CONCANACO SERVYTUR, en ediciones anteriores, estas ferias han reunido a más de 4,500 comercios en 70 ciudades del país, beneficiando a más de un millón de consumidores, con descuentos promedio del 20 %.