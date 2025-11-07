Al grito de "¿Dónde están, dónde están? ¡Nuestras hijas dónde están!”, familiares y madres buscadoras protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para marcar ocho años de impunidad en el caso de Pamela Gallardo Volante, joven desaparecida en el Ajusco.

Fue el 5 de noviembre de 2017 cuando se le vio por última vez, por lo que, para simbolizar el tiempo de ausencia, su familia colocó el número “2,922" en la fachada: son los días que llevan buscándola sin una respuesta de las autoridades.

La protesta no fue solo un reclamo de indiferencia, sino una acusación directa de corrupción y complicidad.

“Durante estos 8 años hemos estado lidiando con sus inconsistencias, con su impunidad y con sus posibles actos de corrupción en la búsqueda y localización de Pamela”, sentenció Esteban Gallardo, hermano de la joven.

El Ajusco: Un patrón de desapariciones

La familia de Pamela no estuvo sola. A la protesta se unió Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, joven desaparecida en la misma zona del Ajusco hace casi cuatro meses. Su presencia demuestra que lo ocurrido a Pamela no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de desapariciones que sigue activo.

“Pamela 8 años, Ana Ameli 115 días. Y de cualquier forma no tenemos nada”, reclamó Vanessa. “No es posible que nos tengan presionado todo el tiempo, horas y horas levantando la voz, para que hagan algo”.

Acusan “complicidad” de autoridades con criminales en CDMX

Organizaciones que acompañan a las familias, como el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señalaron que la inacción de la Fiscalía capitalina podría ser deliberada.

“Hay un tema de protección o de complicidad hacia ciertos grupos que operan en la CDMX, que operan en esta dinámica de desaparición y que, desde las instituciones de la ciudad, no se están haciendo las acciones adecuadas para desmantelarlos”, denunció David Peña, miembro del grupo.

8 años de una búsqueda por Pamela Gallardo

Pamela Gallardo, quien hoy tendría 29 años, desapareció tras asistir al festival de música electrónica Tech Soul en el Ajusco. Según los reportes, tuvo una discusión con su novio y se separó del grupo. Fue la última vez que la vieron.

Desde entonces, su familia ha encabezado más de 400 jornadas de búsqueda en la zona. Tras la protesta en la Fiscalía, la marcha continuó hacia el edificio de la Policía de Investigación (PDI) y concluyó en la sede del nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, donde pegaron las fichas de sus seres queridos, un recordatorio de la deuda que el Estado tiene con ellos.