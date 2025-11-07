Marchas en CDMX: ¿Bloqueos 7 de noviembre? 1 marcha y 6 concentraciones

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy viernes 7 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones previstas durante la jornada de hoy viernes.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de hoy 7 de noviembre de 2025: ¿habrá bloqueos hoy 7 de noviembre?