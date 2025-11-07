Marchas en CDMX: ¿Bloqueos 7 de noviembre? 1 marcha y 6 concentraciones
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy viernes 7 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones previstas durante la jornada de hoy viernes.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de hoy 7 de noviembre de 2025: ¿habrá bloqueos hoy 7 de noviembre?
¡Ojo aquí! Obras inconclusas en Clavería
Nuestro compañero, Isidro Corro, nos reporta que vecinos de la colonia Clavería denuncian sobre la formación de un socavón tras una fuga de agua. Señalan que las autoridades dejaron los trabajos a medias, solamente colocaron pavimento y cascajo para tapar el hueco ubicado en las calles de Norte 89-A y Heliópolis, en Azcapotzalco.
Vecinos denuncian que tras una #fuga de agua que formó un #socavón, las autoridades dejaron los trabajos a medias. Solo colocaron pavimento y cascajo para tapar el hueco. @AzcapotzalcoMx
Facultad de Química marcha en UNAM
En punto de las 11 de la mañana de hoy viernes 7 de noviembre, integrantes de la comunidad estudiantil de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, protagonizarán una marcha sobre el Circuito Escolar en Ciudad Universitaria con destino al edificio de Rectoría de la UNAM; esto con el objetivo de entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye la difusión de protocolos de seguridad y salud mental, la creación de convenios de apoyo psicológico, esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil.
Tránsito lento sobre Calzada Ignacio Zaragoza
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, reporta tránsito lento sobre Calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección poniente, desde Avenida República Federal hasta Avenida Canal de San Juan.
Manifestantes en Abraham González
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un carril afectado por manifestantes en Abraham González a la altura de General Prim. La alternativa vial es Lisboa.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 7 de noviembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy viernes 7 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 6 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
