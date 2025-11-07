Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Línea 9 presenta ALTA afluencia hoy 7de noviembre 2025

Consulto nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX para este viernes, 7 de noviembre de 2025. No llegues tarde a tus actividades.

Notas
Seguridad
Escrito por: Ollinka Méndez
Compartir nota
Metro CDMX: Avance de trenes hoy 7 de noviembre 2025

No llegues tarde a tus actividades de este viernes 7 de noviembre de 2025; Consulta, nuestras actualizaciones min a min sobre el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX.

EN VIVO

Usarías del metro CDMX, reportan al alta afluencia en la línea 9. Toma tus precauciones.

Notas