Preocupación en CETis 54 en CDMX: buscan a alumna de 16 años desaparecida el Día de Muertos

La comunidad estudiantil en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 54 vive momentos de angustia, pues una alumna Maryan Yisel Palafox Cruz está desaparecida desde el Día de Muertos pasado en la Ciudad de México (CDMX).

Maryan Yisel Palafox Cruz tiene 16 años de edad. De acuerdo con el plantel ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, es estudiante del turno matutino, sin embargo, nada se sabe de su paradero desde hace cuatro días.

¿Qué se sabe de la desaparición de Maryan Yisel, alumna del CETis 54?

La Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México emitió la ficha para encontrar a la menor de edad, pues fue vista por última vez en el municipio de Ecatepec de Morelos.

La alumna desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la colonia Francisco I. Madero. Vestía un pantalón, playera y chamarra color negro, y traía unos tenis blanco con negro, así como una mochila rosa y unos audífonos blancos.

Mide 1.66 metros, es de complexión delgada, cara redonda, tiene el cabello teñido color negro abajo del hombro, nariz recta, orejas chicas, mentón redondo, labios delgados, es de tez morena clara, de frente chica, cejas semipobladas, ojos café claro chicos, boca chica y pómulos poco prominentes.

Como señas particulares tiene cicatrices por cortaduras en ambos brazos, ambas piernas y en el cuello, además de una perforación en el lado derecho de la nariz, otra en la ceja derecha y un lunar en lado izquierdo de la nariz.

CETis 54 pide ayuda para encontrar a alumna desaparecida

A través de su cuenta de Facebook, el CETis 54 "Guadalupe Victoria" hizo un llamado a la ciudadanía a que, en caso de contar con algún dato que ayude a encontrar a Maryan Yisel, lo haga saber a las autoridades.

"Con profunda preocupación informamos que una de nuestras alumnas del turno matutino del CETis 54 se encuentra desaparecida.

"Pedimos encarecidamente el apoyo y solidaridad de nuestra comunidad educativa y del público en general para difundir esta información y aportar cualquier dato que ayude a localizarla".