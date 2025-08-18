Un trágico incendio en una zona comercial en Osaka, Japón, dejó un saldo de dos bomberos muertos y cuatro lesionados.

El siniestro comenzó la mañana de este lunes 18 de agosto de 2025 en el distrito de Dotonbori, una conocida zona de entretenimiento y compras. Los primeros reportes llegaron alrededor de las 9:50 horas, tiempo local, 18:50 horas del domingo 17 de agosto, tiempo del centro de México.

¿Dónde comenzó el incendio en Dotonbori, Japón?

Las llamas devoraron el edificio de siete pisos que albergaba restaurantes y negocios diversos, aseguró la policía local. El incendio comenzó en el primer piso y se propagó rápidamente por toda la estructura.

Los bomberos fallecidos quedaron atrapados en el sexto piso del edificio durante los trabajos para extinguir las llamas, detallaron medios locales.

De los cuatro heridos, tres eran bomberos, quienes se encuentran ahora en condición estable en un hospital local, informaron las autoridades de bomberos a los medios de comunicación. La causa del incendio aún está bajo investigación por las autoridades.

¿Qué significa Dotonbori?

Dotonbori es una palabra japonesa que significa “Canal Doton”, y que hace referencia al canal que corre sobre el área y a la calle junto a ella. En el año 1612, Yasui Doron trabajó en el proyecto para construir un canal en la zona de Minami, en Osaka. Después de que murió, su nombre fue usado como homenaje para nombrar dicha zona.

Desde finales del siglo XVII, muchos teatros abrieron en la zona, en especial teatros kabuki. Ya en el siglo XX, el jazz que nació en Estados Unidos llegó a Osaka, a través de conciertos en diversos recintos del Dotonbori.

Los principales símbolos de Dotonbori son sus anuncios luminosos, que promocionan programas de televisión y revistas. Uno de los más famosos es de un corredor que tiene varios paisajes de Osaka detrás de él y que promociona una conocida marca de dulces. Los visitantes suelen tomarse una foto encima de un puente para poder aparecer al lado del corredor.

