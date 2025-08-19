Explosión de tanque de gas en Francia deja un muerto y 18 heridos: Así ocurrió

Una explosión de tanque de gas ocurrida cerca del sur de Lyon, Francia, en la ciudad de Vénissieux, dejó como saldo un muerto y 18 heridos durante la madrugada de este lunes, según confirmaron las autoridades locales.

El estallido se produjo alrededor de las 3:30 horas locales (1:30 GMT) en un apartamento del cuarto piso de un edificio de siete plantas situado en el barrio de Minguettes, informó la Prefectura del departamento del Ródano en un comunicado oficial.

El fallecido fue identificado como un hombre de aproximadamente 70 años, encontrado sin vida en el mismo departamento donde se originó el incidente.

Heridos y evacuaciones tras la explosión en Francia

El fuerte estallido generó un incendio que obligó la movilización inmediata de 90 bomberos y 40 vehículos de emergencia para sofocar las llamas.

Las autoridades reportaron 18 heridos por inhalación de humo en estado de urgencia relativa, de los cuales nueve fueron trasladados a hospitales para exámenes médicos más detallados.

Además, unas 150 personas fueron evacuadas del edificio y zonas cercanas como medida preventiva mientras se aseguraba la estructura y se controlaban los daños.

Posible causa del estallido en Lyon

De acuerdo con medios franceses que citaron fuentes policiales, la explosión del tanque de gas en Francia pudo haber sido accidental. Aunque las investigaciones continúan, los primeros reportes apuntan a una fuga en la bombona como origen del siniestro.

Impacto en la comunidadLos residentes evacuados fueron trasladados temporalmente a albergues habilitados por las autoridades locales. La Prefectura aseguró que se mantendrá la vigilancia en el edificio para descartar nuevos riesgos estructurales y garantizar la seguridad de los habitantes.

La magnitud de la explosión y la rápida propagación del humo reflejan la vulnerabilidad de los edificios residenciales frente a accidentes de gas, un problema que se repite con frecuencia en distintas regiones del mundo.

¿Cómo prevenir explosiones por gas?

Este accidente reaviva la importancia de la prevención en el uso de tanques de gas dentro de los hogares. Entre las medidas más destacadas para evitar siniestros de este tipo se encuentran: