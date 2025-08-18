Logo InklusionSitio accesible
Evacúan Times Square en Nueva York por paquete sospechoso

La policía de Nueva York pidió que las personas se alejen de la céntrica zona de Times Square por una investigación activa esta mañana.

Escrito por: César Contreras
La mañana de este lunes 18 de agosto de 2025, las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, cerraron el paso a la famosa zona de Times Square, debido a la presencia de un paquete sospechoso.

El Departamento de Policía de Nueva York pidió a la población evitar la zona debido a una “investigación policial activa”. Vehículos de emergencia rodean el área para evitar el paso de automóviles y peatones.

Información en desarrollo.

