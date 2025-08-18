Evacúan Times Square en Nueva York por paquete sospechoso

La mañana de este lunes 18 de agosto de 2025, las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, cerraron el paso a la famosa zona de Times Square, debido a la presencia de un paquete sospechoso.

El Departamento de Policía de Nueva York pidió a la población evitar la zona debido a una “investigación policial activa”. Vehículos de emergencia rodean el área para evitar el paso de automóviles y peatones.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

Información en desarrollo.