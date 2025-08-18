Evacúan Times Square en Nueva York por paquete sospechoso
La policía de Nueva York pidió que las personas se alejen de la céntrica zona de Times Square por una investigación activa esta mañana.
La mañana de este lunes 18 de agosto de 2025, las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, cerraron el paso a la famosa zona de Times Square, debido a la presencia de un paquete sospechoso.
El Departamento de Policía de Nueva York pidió a la población evitar la zona debido a una “investigación policial activa”. Vehículos de emergencia rodean el área para evitar el paso de automóviles y peatones.
ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025
Información en desarrollo.