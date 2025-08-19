Estados Unidos desplegará destructores frente a Venezuela: ¿A qué hora llegarán?

En las próximas 36 horas, tres destructores de la Armada de Estados Unidos (EU), equipados con el sistema de misiles Aegis, llegarán a las costas de Venezuela cerca de las 8:30 de la noche, según informó Reuters citando a dos fuentes cercanas al operativo.

El despliegue forma parte de una estrategia de la administración de Donald Trump para combatir los cárteles de la droga en América Latina y, de manera directa, contra el gobierno de Nicolás Maduro, señalado por Washington de liderar actividades criminales.

Marco Rubio aseguria que Maduro es “cabecilla del Cártel de los Soles”

El pasado 14 de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que activos militares de la Fuerza Aérea y de la Armada de EU ya se encuentran en el sur del Mar Caribe. El objetivo, explicó, es reforzar las operaciones contra el narcotráfico y cortar los vínculos del régimen venezolano con organizaciones criminales.

Rubio fue contundente en su mensaje: “Maduro es el cabecilla de la organización terrorista, el Cártel de los Soles, y representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Estrategia militar y de vigilancia contra los cárteles

De acuerdo con funcionarios de la administración Trump, la misión contempla operaciones navales y aéreas combinadas, además de un esquema de vigilancia avanzada para interceptar las rutas de tráfico de drogas que cruzan por el Caribe. El objetivo central es cortar el flujo de dinero hacia los grupos armados y redes criminales vinculadas al gobierno de Maduro.

Este movimiento militar se suma a las medidas anunciadas previamente por Trump, como el aumento de la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, así como la orden al Pentágono para diseñar planes que permitan acciones conjuntas contra los cárteles fuera del territorio estadounidense.

Incautaciones millonarias contra Maduro

La presión sobre Caracas no se limita al ámbito militar. La fiscal general Pam Bondi reveló esta semana la confiscación de más de 700 millones de dólares en bienes relacionados con Nicolás Maduro.

Entre los activos incautados se encuentran residencias de lujo, automóviles de alta gama, dos aeronaves y una hacienda dedicada a la cría de caballos. Bondi aseguró que estas operaciones seguirán de manera activa para identificar y retener propiedades adquiridas con recursos ilícitos.