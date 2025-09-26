Juicio Político a Adán Augusto: PAN ratifica denuncia por nexos criminales

La Cámara de Diputados fue el escenario de una grave acusación este jueves, después de que la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, ratificó la demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena en el Senado. El motivo son los presuntos vínculos del exsecretario de Gobernación con la organización criminal “La Barredora”.

Según la denuncia, esta conexión se habría dado a través de su amigo y exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Pérez-Jaén fue enfática al afirmar que no se trata de “chismes ni rumores”, y aseguró que la demanda se sustenta en pruebas como informes de inteligencia militar y notas periodísticas que documentan la relación entre ambos.

La respuesta de Morena: El juicio deberá esperar

A pesar de la contundencia de la acusación, la bancada de Morena señaló que el proceso no será inmediato. El diputado Hugo Eric Flores explicó que la solicitud debe esperar su turno detrás de más de 1,200 demandas de juicio político que se encuentran en la “congeladora” legislativa. “La ley dice claramente que se tienen que desahogar por prelación”, afirmó, indicando que el proceso podría tardar años.

Primero, es necesario que se instale la Subcomisión de Examen Previo, el órgano encargado de analizar la viabilidad de estas solicitudes. Después, y más importante, la demanda contra Adán Augusto López se formaría al final de una fila kilométrica. “Dice claramente la ley que se tienen que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200 (demandas) faltaría mucho”, argumentó Flores, refiriéndose al enorme rezago de solicitudes de juicio político que esperan en la “congeladora” legislativa.

Exigen que Adán Augusto renuncie al fuero

Ante la posible demora procesal, Pérez-Jaén lanzó un reto directo al senador. “Ya son tantas las evidencias que lo que tendría que hacer Adán Augusto es pedir licencia y ponerse a disposición de las autoridades, pero ya sin el manto protector del fuero”, sentenció la panista.

La diputada acusó a López Hernández de esconderse tras su inmunidad constitucional, abriendo un nuevo frente de batalla política que pone a prueba el sistema de justicia legislativa.