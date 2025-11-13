Mañanera de presidenta Sheinbaum: Integrantes de la CNTE llegan a Palacio Nacional hoy jueves 13 de noviembre

Maestros de la CNTE rompen cerco de seguridad colocado por la policía y meten dos vehículos en la esquina de Tacuba y República de Brasil en el centro de la CDMX. Hubo empujones con policías metropolitanos, finalmente los maestros lograron meter los vehículos.

Se prevé una posible interrupción a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 13 de noviembre.