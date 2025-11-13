Mañanera de presidenta Sheinbaum: Integrantes de la CNTE llegan a Palacio Nacional hoy jueves 13 de noviembre
Desde las 4:30 de la mañana aproximadamente, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a Palacio Nacional.
Maestros de la CNTE rompen cerco de seguridad colocado por la policía y meten dos vehículos en la esquina de Tacuba y República de Brasil en el centro de la CDMX. Hubo empujones con policías metropolitanos, finalmente los maestros lograron meter los vehículos.
Se prevé una posible interrupción a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 13 de noviembre.
Mañanera EN VIVO
Arranca la conferencia mañanera
Comienza la conferencia mañanera y la presidenta Sheinbaum indica que se conectará por videollamada con al menos cinco gobernadores.
Siguen los disturbios en Palacio Nacional
Integrantes de la CNTE intentan derribar las vallas que fueron colocadas en Palacio Nacional.
Medios no pueden entrar a Palacio Nacional
Mientras tanto, dentro de Palacio Nacional nadie puede salir ni entrar. Los medios que cubren la mañanera, incluyendo Fuerza Informativa Azteca, y que llegamos antes de las 5:00 am, se encuentran en la espera de que comience la mañanera del pueblo en el Salón Tesorería.
Integrantes de la CNTE colocan mantas
Maestros de la CNTE rodean Palacio Nacional, un grupo llega al cruce de Correo Mayor y Moneda, colocan mantas en las vallas conocidas como rompe olas de casi tres metros de altura.
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.