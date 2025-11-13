Logo InklusionSitio accesible
Cámara de Diputados suspende sesiones por plantón de la CNTE

Alarma en el Congreso: Los integrantes de la CNTE instalaron un plantón de 48 horas en San Lázaro, obligando a los diputados a suspender actividades.

Cámara de Diputados plantón de la CNTE.
Cámara de Diputados suspende sesiones por plantón de la CNTE|FIA.
Escrito por: América López

Con información de: Maxi Peláez

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha escalado su jornada de protesta y paros, instalando un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados. La acción, parte de un paro nacional de 48 horas, obligó al recinto legislativo a suspender todas sus actividades ante la presencia de los maestros.

Integrantes de la CNTE instalan plantón fuera de Cámara de Diputados

Los maestros de la CNTE se apostaron en San Lázaro en demanda de que el Gobierno Federal resuelva sus exigencias históricas. Entre sus principales demandas figura la derogación total de la reforma educativa y mejoras en sus condiciones salariales y laborales.

El ambiente de protesta se tornó tenso cuando los manifestantes lanzaron una advertencia inusual, aprovechando la coyuntura deportiva. Los maestros advirtieron: "si no hay solución no habrá mundial".

Los integrantes de la CNTE instalaron un campamento con casas de campaña y mantas sobre la Avenida Congreso de la Unión y la calle Emiliano Zapata, paralizando el acceso al recinto.

A pesar del plantón, la policía capitalina mantiene un cerco policiaco sobre la calle de Sidar y Robirosa para contener a los manifestantes y resguardar las instalaciones de la Cámara de Diputados.

*Información en desarrollo

