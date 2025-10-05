VIDEO: Trapecista sufre aparatosa caída en circo de Tizayuca; suspenden el espectáculo tras el accidente

Un espectáculo de circo terminó en caos y movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un trapecista sufriera un brutal accidente tras caer de varios metros de altura, durante una función nocturna en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

El aparatoso percance ocurrió la noche del sábado, cuando el artista intentaba ejecutar una maniobra aérea en lo alto del escenario del Magic Time Circus, recién instalado en la zona.

Momentos de terror en función del Magic Time Circus en Tizayuca

Según testigos, el acróbata se sostenía únicamente con las piernas en una tela suspendida cuando perdió el control y cayó aparatosamente al suelo, ante la mirada atónita del público.

Familias enteras que acudieron al show relataron que todo parecía normal hasta que se escucharon gritos de alarma; algunos espectadores se levantaron de inmediato para auxiliar al joven artista, mientras otros corrían a pedir ayuda.

Paramédicos y elementos de Protección Civil llegaron en minutos, inmovilizaron al trapecista y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano.

Captan momento exacto de caída de acróbata en circo de Tizayuca

Asistentes de la función captaron en video el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo el trapecista se balancea, toma impulso y se prepara para la acrobacia; sin embargo, un despiste provoca que quede atorado de una pierna. Instantes después, cae al vacío, dejando en shock a las familias presentes, quienes presenciaron con asombro la aparatosa caída.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ FUE EL TRÁGICO ACCIDENTE DONDE MURIÓ UNA ACRÓBATA EN ACTO DE CIRCO EN ALEMANIA

⭕️🎪|| 𝐈𝐦𝐚́𝐠𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬

Este es el momento en el que un artista circense pierde el equilibrio durante un acto de altura y cae desde más de 5 metros ante la mirada de los asistentes al Magic Time Circus, en #Tizayuca.

El trapecista fue trasladado a un hospital… pic.twitter.com/Kf5HbbWApj — Punto por punto (@puntoporpuntomx) October 5, 2025

¿Cuál es el estado de salud del acróbata del Magic Time Circus?

Gracias a la intervención inmediata del personal médico, el artista fue estabilizado y ya se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación. El estado de salud del acróbata fue confirmado a través de un comunicado emitido esta mañana por el propio circo.

Tras el accidente, el Magic Time Circus anunció que sus presentaciones continuarán tras la revisión total de las medidas de seguridad. También aprovecharon para agradecer las muestras de apoyo del público y recalcaron que el trapecista se encuentra recuperándose favorablemente.

Aunque el incidente no dejó más personas heridas, generó un momento de tensión colectiva y caos momentáneo, por lo que las autoridades locales han iniciado una inspección a los protocolos de seguridad del recinto.