VIDEO: Cancelan concierto de Fidel Rueda en Puebla y fanáticos provocan un zafarrancho

Lo que prometía ser una noche de música como parte de la fiesta patronal en San Francisco Totimehuacan, terminó en caos y violencia, tras la cancelación de la presentación del cantante mexicano Fidel Rueda, al sureste de Puebla.

La furia de los asistentes desencadenó disturbios, incluyendo el vandalismo a un vehículo vinculado con los organizadores del evento. Además de se reportaron golpes entre los asistentes.

Vandalizan auto tras concierto de Fidel Rueda en Totimehuacan, Puebla

Los hechos ocurrieron la mera noche del sábado 4 de octubre, cuando el staff del evento informó al público que la presentación del artista no se realizaría.

Minutos después, en redes sociales circuló un evento en el que Fidel Rueda se presentaría ese mismo día en Veracruz, lo que aumentó la molestia entre los asistentes.

Por ello, los fanáticos comenzaron a exigir un reembolso de sus boletos, pero los organizadores informaron que la cancelación se debió a motivos ajenos.

Esto desencadenó que algunas personas golpearan con tubos y piedras una camioneta vinculada con los organizadores del concierto. Pero la trifulca no acabó ahí, ya que más tarde se reportó una riña que dejó varios heridos, según lo que se pudo captar en videos difundidos.

¿Fraude? Fanáticos piden respuestas tras el evento de Fidel Rueda

Tras los disturbios, policías municipales arribaron al lugar para controlar la situación, así como atender a los heridos, aunque ninguno de los asistentes fue detenido.

Por su parte, el equipo del artista del regional mexicano aseguró que la cancelación se debió a causas de fuerza mayor, pero que el concierto se reprogramará, aunque la nueva fecha aún no se ha definido. Pese a esto, en redes sociales surgieron acusaciones de que el evento nunca fue oficial.

Hasta el momento, la Presidencia de San Francisco Totimehuacan no ha emitido ninguna postura oficial sobre los hechos, dejando en incertidumbre a los que exigieron un reembolso. Tampoco se ha brindado más información sobre posibles sanciones contra el vehículo vandalizado y los que participaron en la riña.