Una boda en Irak terminó en tragedia, luego de que ocurriera un incendio durante la celebración. El siniestro, ocurrido en el distrito de Al-Hamdaniya, dejó 113 muertos y 150 heridos.

El fuego arrasó con el salón donde se realizaba la celebración, por lo que alcanzó a varias personas antes de que todos los invitados pudieran salir del lugar. Medios locales indicaron que los novios se encuentran entre las víctimas fatales.

Presuntamente, el incendio comenzó cuando se prendieron los fuegos artificiales y uno cayó sobre el techo del salón, ocasionando que éste se prendiera; las llamas rápidamente consumieron el sitio.

🇮🇶 | ¡TRAGEDIA EN IRAK!



110 muertos, incluidos los novios, en el incendio de un salón de bodas en Hamdaniyah, Irak. Reportan más de 500 heridos. pic.twitter.com/1WcHxFjbNI — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 27, 2023

Videos del incendio en una boda en Irak

En redes sociales comenzaron a circular varios videos del momento en que se incendió el salón donde se celebraba una boda.

En una de las imágenes se ve a los novios en medio de la pista, bailando, cuando el techo del recinto se incendió y comenzaron a caer pedazos incendiados en medio de la pista. Los invitados corrieron para quitarse de las llamas e intentar salir del salón de fiestas.

En otro video, tomado desde afuera del salón, se ve cómo las llamas consumían el punto, mientras los bomberos luchaban por apagar el incendio, en tanto, las personas continuaban saliendo de la zona.

En un tercer clip aparecen los bomberos dentro del sitio donde ocurrió la boda, el cual quedó completamente en ruinas.

Tres personas sospechosas en relación con el incendio quedaron detenidas por las autoridades locales. Además, el gobierno de dicha zona declararon tres días de luto nacional.