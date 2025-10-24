Terror en Georgia: Captan a hombre incendiando guardería

Un hombre fue captado incendiando una guardería llamada “Starr Kidz Academy 2" en el Condado de Rockdale, Georgia, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Las cámaras de seguridad evidenciaron al sospechoso irrumpiendo en el establecimiento, vertiendo gasolina en el interior, específicamente en el pasillo y luego prendiendo fuego antes de escapar por la parte trasera.

WOW 😲 Security camera video captured what appears to be an arson at a daycare center in Rockdale County. In one video, a man is seen pouring liquid, with flames engulfing the building and climbing up the walls. https://t.co/fgJ8ARGoLD pic.twitter.com/6u6kWUYJBN — Atlanta News First (@ATLNewsFirst) October 21, 2025

Daños del incendio

Afortunadamente no se reportaron heridos, ya que el incendio sucedió por la noche y no había nadie dentro de la guardería.

El edificio no se derrumbó, pero sufrió graves daños internos, lo que ha detenido la inminente gran reapertura del negocio. La propietaria ha calificado los hechos como “desgarradores”.

Just days before a daycare was set to open, an individual broke a window, came through with gasoline, and lit the building on fire: https://t.co/cNy9oeLiN1 pic.twitter.com/TFYMuD5pYK — Local 12/WKRC-TV (@Local12) October 23, 2025

El incidente es intencional

Keisha Archer, quien sería dueña del lugar, cree firmemente que está siendo blanco de ataques y que el incidente es intencional.

Archer reveló que este es el segundo acto de vandalismo que sufre el negocio en el año. Hace unos 8 meses, en febrero, alguien irrumpió, destrozó todos los inodoros y rompió las ventanas, inundando completamente el edificio justo después de haber sido renovado.

La dueña ha pedido a las autoridades agilizar la investigación y ha anunciado que ofrecerá una recompensa por información que lleve a la captura del responsable, ya que sospecha que es la misma persona en ambos incidentes.

Security camera footage captured what appears to be an overnight arson at a daycare center in Rockdale County. https://t.co/Lp7T2fx7mF — wvlt (@wvlt) October 21, 2025

Abren investigación

Las autoridades, incluyendo la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale y los bomberos, están tratando el suceso como incendio provocado (arson).

La identidad y la motivación del autor siguen siendo desconocidas en este momento.

En la grabación se puede ver al sospechoso, que utiliza una chaqueta negra con ilustraciones de color blanco. Autoridades esperan que el público pueda ayudarlos a identificar al responsable de los hechos.

Conyers daycare fire under investigation after suspect caught on camera setting business on fire @11AliveNews



📍Starr Kidz Academy 2 pic.twitter.com/WAWskQT8zN — Sefenech Henok (@SefenechHenokTV) October 21, 2025

Eperan la reapertura de la guardería

Mientras esperan los resultados de la investigación, la comunidad pide que le ayuden a la dueña a reconstruir la instalaciones y reabrir el lugar.

Vecinos se mostraron preocupadas y tristes por la dueña, pues según agencias locales, la guardería todavía no estaba abierta al público, esta se encontraba en proceso de apertura.

La dueña mencionó que no se rendirá y que la demora para la reapertura y reconstrucción no significa que se negará a salir adelante con el proyecto de su guardería.