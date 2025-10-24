Golpe al Cártel del Golfo; capturan a “La Conta” y 3 integrantes en operativo en Tamaulipas

En una operación coordinada contra el Cártel del Golfo, fuerzas federales y estatales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a cuatro presuntos integrantes de esta organización criminal, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”.

“La Conta” es identificada como una operadora clave, presuntamente relacionada con el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero para el cártel que opera en el noroeste del país.

Dicha captura se logró tras la ejecución de tres órdenes de cateo simultáneas en distintas colonias de Matamoros, donde también se aseguró un arsenal, miles de dólares en efectivo y equipo de cómputo.

Dan con integrantes del Cártel del Golfo tras búsqueda de armamento

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación fue el resultado de labores de inteligencia y líneas de investigación enfocadas en el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero en la región. Estas indagatorias permitieron ubicar tres inmuebles en Matamoros que presuntamente eran utilizados por la célula delictiva para sus actividades ilícitas.

Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control liberó las órdenes de cateo correspondientes.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y la @FGJ_Tam realizaron 3 cateos donde detuvieron a 4 integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, relacionada con tráfico de armas y… pic.twitter.com/ejhEpWZApT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

Los cateos simultáneos en Tamaulipas: Golpe en Matamoros

Un equipo conjunto de la SSPC, Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional y la Fiscalía de Tamaulipas desplegó operativos simultáneos en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno.

Como resultado de las intervenciones, encontraron en el sitio y capturaron a los cuatro presuntos integrantes del Cártel del Golfo, incluyendo a Juana “N”, “La Conta”.

Armas, dólares y equipo asegurado en Matamoros

Durante los cateos, las autoridades aseguraron importante evidencia que vincula a los detenidos con las actividades criminales:



Siete armas de fuego (tipo no especificado).

(tipo no especificado). Cargadores y 150 cartuchos de diversos calibres.

de diversos calibres. 20,600 dólares americanos en efectivo.

en efectivo. Una caja fuerte y diversa documentación.

Seis computadoras portátiles y seis teléfonos celulares.

Un vehículo.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con todo lo asegurado, para que se determine su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.