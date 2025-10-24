Lo delataron 25 videos: Vinculan a proceso al segundo implicado en el asesinato de David Cohen

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de Donovan “N” por su presunta coautoría en el homicidio calificado del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre frente a Ciudad Judicial.

El juzgador consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), entre los que destacan 25 videos que muestran el momento del ataque y la huida de los implicados.

La audiencia, celebrada simbólicamente a unas calles del lugar del crimen, concluyó con la ratificación de la prisión preventiva justificada para Donovan “N”, quien permanecerá recluido en el Reclusorio Sur.

25 videos del ataque a David Cohen y la huida

Durante la audiencia de este jueves 24 de octubre, la Fiscalía capitalina presentó una sólida batería de pruebas contra Donovan Calderón. El elemento central fueron 25 videos, obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas, que presuntamente acreditan su participación como coautor material en el homicidio del abogado.

Aunque la defensa intentó desacreditar las grabaciones, el juez consideró que eran elementos sólidos para iniciar el proceso penal.

📹🚨 Nuevo video en el que se observa cómo esperaban Donovan “N” y Héctor “N” la salida del abogado David Cohen en Ciudad Judicial de la #CDMX



Lo asesinaron en un ataque directo. Ambos ya fueron detenidos. pic.twitter.com/ndWdjWpklY — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 21, 2025

Donovan “N” había sido detenido solo por delitos contra la salud y cohecho

Donovan “N” fue detenido inicialmente el 17 de octubre en Iztapalapa, no por el homicidio, sino por delitos contra la salud y cohecho. Fue vinculado a proceso por esos ilícitos el pasado miércoles.

Sin embargo, las investigaciones por el asesinato de Cohen Sacal continuaron y, una vez recluido en el Reclusorio Sur, la Fiscalía ejecutó en su contra la orden de aprehensión por homicidio calificado el 20 de octubre, iniciando así formalmente este segundo proceso penal en su contra.

#LoÚltimo | Vinculan a proceso a Donovan Calderón por el homicidio del abogado #DavidCohen



Un juez de control del Poder Judicial de la CDMX consideró suficientes las pruebas de la Fiscalía capitalina, incluidos videos del ataque y la huida para iniciar proceso penal contra… pic.twitter.com/h9gz3hVwHw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025

David Cohen Sacal, abogado vinculado a investigaciones financieras como el caso de Guillermo “Billy” Álvarez y la Cooperativa Cruz Azul, fue atacado la tarde del 13 de octubre mientras caminaba frente a Ciudad Judicial, en la colonia Doctores. Un sicario lo esperaba y le disparó por la espalda, y murió la madrugada del 14 de octubre a consecuencia de la herida en la cabeza.

En el lugar del ataque fue detenido Héctor “N”, de 18 años, presunto autor material, quien fue herido por un agente de la PDI que repelió la agresión. Ahora, con la vinculación a proceso de Donovan “N”, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento completo del caso. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.