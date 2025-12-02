Vecinos de la colonia Río Lerma aseguran estar enfrentando un abuso de poder por parte del alcalde morenista de Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero.

Señalado por utilizar recursos para intimidar a quienes se oponen a la construcción de las Viviendas del Bienestar en el Estado de México (Edomex).

Otro caso que vuelve a encender las alarmas...



Vecinos de Río Lerma acusan que, tras protestar contra las Viviendas del Bienestar, ahora su líder enfrenta una campaña de difamación y acoso en redes, presuntamente ligada al alcalde de #Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero, algo… pic.twitter.com/omJlLDJwGI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

En contra de la vivienda del Bienestar: Difamación en redes sociales

Rafael Hernández, líder vecinal de la zona, asegura que desde que levantaron la voz contra el proyecto habitacional, han sido objeto de campañas de desprestigio y acoso a través de publicaciones anónimas en redes sociales.

“Todo comenzó después de que Fuerza Informativa Azteca difundiera un reportaje mostrando el daño que se está haciendo a nuestra comunidad. Han expuesto datos personales, incluso la dirección de la casa de mi mamá, y eso nos preocupa mucho”, comenta.

Los vecinos indican que esto busca deslegitimar su lucha, con acusaciones que incluyen robos sin denuncias formales. “Después de que me informaron que el presidente solicitó información sobre mí, comenzaron a surgir publicaciones que buscan desprestigiarme”, agregó Hernández.

Más allá de la construcción de las viviendas, también se quejan de la forma en que el gobierno local ha respondido, pues aseguran que han recibido solo amenazas.

“Nos quieren callar por oponernos”: vecinos de Atlacomulco denuncian abusos por obras de viviendas del Bienestar

“Se me hace muy deshonesto porque ellos prometieron que iban a ser un gobierno que escucha y hasta el momento lo único que hemos recibido son amenazas y eso se me hace miserable” narró Juana, quien solo puede expresar palabras de decepción.

Por su parte, Guadalupe considera que la administración de Morena en Atlacomulco no ha cumplido sus compromisos. “No es un apoyo como dijeron, es un verdadero fracaso”, comentó.

Pese al miedo, continuarán alzando la voz en Atlacomulco

Aunque el temor está presente, los vecinos aseguran que continuarán manifestándose contra el proyecto de las Viviendas del Bienestar.

Rafael Hernández advierte sobre los riesgos de ser activista en la región: “Ya pasó en Michoacán, censuraron a un presidente municipal y varios activistas han perdido la vida este año. Yo responsabilizo directamente al alcalde Nicolás Martínez Romero si algo le llegara a pasar a mi familia o a mí”.

Mientras tanto, la obra avanza a gran velocidad, pero la comunidad insiste en que seguirá alzando la voz, denunciando lo que consideran injusticias y amenazas por parte del gobierno local.

Porque todo indica que este es el único método utilizado en el morenismo para violentar, restringir libertades y destruir a quienes ponen en evidencia sus abusos.

