¡Votarán en contra! Oposición pide aplazar debate de la Nueva Ley de Aguas

La inconformidad sigue presente por la nueva Ley de Aguas, a pesar de la afirmación de Morena de que todo está resuelto, agricultores y ganaderos confirman que no es cierto y que hay algunas contradicciones en el dictamen que pone en riesgo su patrimonio.

La molestia de parte de productores radica en la intención del Gobierno de modificar el esquema de cobro del agua, el nuevo proyecto pretende cobrarles el agua como si fueran una industria, lo que elevaría sus tarifas con las de las grandes empresas. Esta medida dispararía dramáticamente sus costos de producción.

El Frente por el Rescate al Campo Mexicano ha declarado "alerta máxima" ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Aguas, advirtiendo que sus "letras chiquitas" vulneran el trabajo del sector.



Los agricultores señalan que la producción de alimentos es "la paz del país"

Oposición pide frenar el debate por riesgo al campo

Diputados de los partidos PAN y PRI piden que se aplace la discusión sobre la Ley de Aguas, argumentando las múltiples quejas y objeciones que existen de la misma. Estos partidos adelantan su voto en contra si el dictamen se aprueba como lo propone Morena.

Por su parte, el Frente por el Rescate al Campo Mexicano declara "alerta máxima", advirtiendo que las "letras chiquitas" de la ley vulneran el trabajo del sector primario. Líderes como Carlos Dobler, de la Asociación de Prolicultores, aseguran que promoverán todas las movilizaciones necesarias porque consideran que la propuesta atenta contra sus medios de vida.

Que se reconozcan los pozos ganaderos en la Ley de Aguas es la demanda que hacen campesinos a diputados.

Siguen las protestas de agricultores

La inminente aprobación del dictamen provoca que las protestas de los agricultores suban de tono. Productores de Chihuahua cerraron cruces internacionales con Estados Unidos este martes como medida de presión. Un grupo bloqueó el acceso de importación y exportación en la Aduana de Jerónimo, y otro grupo bloqueó el acceso a camiones de carga en Tornillo, Texas.

Los agricultores piden que se hagan cambios cruciales a la Ley de Aguas. Advierten que, si el Gobierno de México no resuelve su situación, bloquearán de manera indefinida los cruces fronterizos del estado. Estas acciones siguen a cierres previos en autopistas de Zacatecas, donde los trabajadores del campo denuncian incumplimientos de acuerdos con autoridades como la Conagua y la CFE.

Morena presume una “reforma histórica”, pero no pone un solo peso para resolver la crisis de agua.



Sin inversión, no hay derecho humano al agua: hay control político y abandono.



México necesita soluciones, no simulación.@marcelotorresc pic.twitter.com/W5ur6K8poT — Diputados PAN (@diputadospan) December 3, 2025

Los productores hablan: "Si nos afecta a nosotros, a ustedes les afecta peor"

Los líderes del sector primario son enfáticos al describir el impacto de los cambios. Martín Morales, presidente de los agrónomos en Querétaro, advierte que podrían llegar "al tope" con las autoridades.

Luis Vega, de Acción Ganadera, recuerda al Gobierno Federal que lo que ellos producen es lo que consume la población. Vega lanza una advertencia directa: "Si nos afecta a nosotros, a ustedes les afecta peor". Los agricultores exigen corregir los puntos que limitan su acceso al agua y piden una ley justa.